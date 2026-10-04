Έρχεται «κόφτης» ηλικίας 15 ετών για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ένα νέο ψηφιακό όριο ηλικίας πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στην Ελλάδα, επηρεάζοντας την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το κατώτατο όριο ηλικίας για τη χρήση αυτών των πλατφορμών θα ορίζεται στα 15 έτη. Η ρύθμιση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη για προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο και την αλόγιστη χρήση.

Η ανάγκη για προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Η θέσπιση του νέου πλαισίου προκύπτει από την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η έκθεση σε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία τους, καθώς και οι γενικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με τον ψηφιακό κόσμο, αποτελούν βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, από την ψυχολογική επιβάρυνση λόγω υπερβολικής έκθεσης, μέχρι την πιθανότητα επαφής με επιβλαβές περιεχόμενο ή ακόμα και κακόβουλες συμπεριφορές. Η νέα ρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους ανηλίκους στην Ελλάδα.

Το νέο ψηφιακό όριο ηλικίας και η εφαρμογή του

Το κατώτατο όριο ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορίζεται πλέον στα 15 έτη, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οι ανήλικοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες. Αυτό το νέο ψηφιακό όριο θα ενταχθεί στη ζωή των παιδιών στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας νέες συνθήκες χρήσης του διαδικτύου.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δίνει τον απαραίτητο χρόνο τόσο στις πλατφόρμες όσο και στους χρήστες να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που θα επιφέρει η νομοθεσία.

Οι υποχρεώσεις των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης

Στο επίκεντρο της νέας αυτής ρύθμισης βρίσκονται οι ίδιες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι εταιρείες θα έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι το όριο ηλικίας των 15 ετών τηρείται αυστηρά. Η νομοθεσία τις καλεί να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προστασία των ανηλίκων, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα.

Οι πλατφόρμες θα κληθούν να εφαρμόζουν συγκεκριμένους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να επιβεβαιώνει την ηλικία των χρηστών με αξιόπιστο τρόπο, αποτρέποντας την πρόσβαση σε όσους δεν πληρούν το νέο κατώτατο όριο.

Αξιόπιστοι μηχανισμοί επαλήθευσης και τεχνικές λύσεις

Οι μηχανισμοί επαλήθευσης ηλικίας που θα κληθούν να εφαρμόσουν οι πλατφόρμες πρέπει να είναι αξιόπιστοι και αναλογικοί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί στην επιβεβαίωση της ηλικίας, χωρίς παράλληλα να δημιουργούν δυσανάλογα εμπόδια στην πρόσβαση των νόμιμων χρηστών ή να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η νέα ρύθμιση δεν επιβάλλει μία και μοναδική τεχνική λύση για την επαλήθευση της ηλικίας. Αντιθέτως, αφήνει στις ίδιες τις πλατφόρμες την ευελιξία να επιλέξουν και να αναπτύξουν τις δικές τους τεχνικές προσεγγίσεις, αρκεί αυτές να πληρούν τα κριτήρια της αξιοπιστίας και της αναλογικότητας που θέτει το πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta