Σία Κοσιώνη σε Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Νόμιζα θα έλεγες μου πάει πάρα πολύ ο ΑΝΤ1»

Η Σία Κοσιώνη βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;», που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, το βράδυ της Τρίτης (29.09.2026). Η παρουσία της δημοσιογράφου στη «διπλή καρέκλα» του τηλεπαιχνιδιού αποτέλεσε αφορμή για έναν διάλογο γεμάτο χιούμορ με τον παρουσιαστή, αναφορικά με την τηλεοπτική της πορεία και τη μετακίνησή της στον σταθμό.

Η υποδοχή στο πλατό και οι πρώτες ατάκες

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τη Σία Κοσιώνη στο τηλεπαιχνίδι με χειροφίλημα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την παρουσία της. Η Σία Κοσιώνη χαιρέτησε το κοινό, δηλώνοντας: «Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας». Ο παρουσιαστής, με τη σειρά του, παρατήρησε: «Σία, σου πάει πάρα πολύ το πλατό αυτό».

Αυτή η παρατήρηση έδωσε την αφορμή στην καταξιωμένη δημοσιογράφο να απαντήσει με χιούμορ, δημιουργώντας έναν ενδιαφέροντα διάλογο. Η Σία Κοσιώνη, ως σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην εκπομπή με την παρουσία της.

Ο διάλογος για την τηλεοπτική μετακίνηση

Η Σία Κοσιώνη απάντησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου γελώντας: «Νόμιζα θα έλεγες ότι μου πάει πάρα πολύ ο ΑΝΤ1». Αυτή η ατάκα προκάλεσε την αντίδραση του παρουσιαστή, ο οποίος αναφέρθηκε στην περασμένη τηλεοπτική χρονιά, όταν οι δύο τους βρίσκονταν σε ανταγωνιστικά κανάλια.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θυμήθηκε τις εποχές που η Σία Κοσιώνη βρισκόταν ακόμα στον ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τηλεοπτικό χάρτη. Η συζήτηση αυτή ανέδειξε τη νέα πραγματικότητα που τους θέλει πλέον κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη.

Η παλιά τηλεοπτική «κόντρα»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε τη μέχρι πρότινος τηλεοπτική τους «κόντρα», λέγοντας: «Σχεδόν μπορώ να πω ότι μέχρι πέρυσι ήμασταν αντίπαλοι την ίδια ώρα». Η Σία Κοσιώνη, με το γνωστό της χιούμορ, αποκρίθηκε: «Πολύ μεγάλο εκνευρισμό μου προκαλούσες κάθε βράδυ».

Ο παρουσιαστής ανταπέδωσε το χιούμορ, αναφέροντας: «Εμένα ακριβώς το αντίθετο. Έλεγα ”αν είναι να χάσω, ας χάσω από τη Σία”». Οι δύο τους αντιμετώπισαν με ευχάριστο τρόπο την παλιά τους τηλεοπτική αντιπαλότητα, αναδεικνύοντας τη φιλική διάθεση που επικρατεί πλέον.

Η νέα τηλεοπτική στέγη και το καλωσόρισμα

Η παρουσία της Σίας Κοσιώνη στον ΑΝΤ1 έχει πλέον διαφορετικό συμβολισμό, καθώς μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας, μετακινήθηκε στον ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσόρισε τη δημοσιογράφο στον σταθμό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Με το που ήρθε τώρα εδώ στον ΑΝΤ1, εμείς οι παλιοί πρέπει να καλωσορίσουμε τους νέους».

Αυτή η δήλωση υπογράμμισε τη νέα συνεργασία τους και την ένταξη της Σίας Κοσιώνη στην οικογένεια του ΑΝΤ1, όπου πλέον είναι καταξιωμένη δημοσιογράφος και σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Ο ρόλος της στην εκπομπή

Η Σία Κοσιώνη συμμετείχε σε ένα από τα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;», καθισμένη στη «διπλή καρέκλα» ως πέμπτη βοήθεια ενός παίκτη. Ο στόχος της ήταν να τον βοηθήσει να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Η ενεργή συμμετοχή της στη μάχη των ερωτήσεων την ανέδειξε σε έναν πραγματικά πολύτιμο βοηθό για τον συμπαίκτη της, προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία της στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis