GNTM 7: Η τέταρτη ημέρα των auditions φέρνει νέες ανατροπές

Απόψε, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, πραγματοποιείται η τέταρτη ημέρα των auditions για το GNTM 7. Οι κριτές, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελος Μπράτης, Μπέττυ Μαγγίρα, Λάκης Γαβαλάς και Ζενεβιέβ Μαζαρί, υποδέχονται τους υποψήφιους και τις υποψήφιες που διεκδικούν μια θέση στον διαγωνισμό. Η διαδικασία αναμένεται να φέρει νέες εκπλήξεις και στιγμές έντασης.

Η επίσκεψη των κριτών στο backstage

Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει απόψε τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους του GNTM 7. Οι κριτές αποφασίζουν να επισκεφθούν το backstage, μια κίνηση που δεν συνηθίζεται, με σκοπό να εμψυχώσουν τα επίδοξα μοντέλα.

Στόχος της επίσκεψης είναι να παρακινήσουν τους συμμετέχοντες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην απαιτητική διαδικασία των auditions. Η παρουσία τους αναμένεται να προσφέρει στήριξη και ενθάρρυνση στους υποψήφιους.

Ο ρόλος της Γεωργίας Μπέζα και ο σκληρός ανταγωνισμός

Στο πλευρό των διαγωνιζόμενων βρίσκεται, για ακόμη μία φορά, η Γεωργία Μπέζα. Η παρουσία της είναι καθοριστική, καθώς τους στηρίζει σε κάθε βήμα αυτής της απαιτητικής διαδικασίας, προσφέροντας την απαραίτητη βοήθεια και καθοδήγηση.

Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται, με κάθε υποψήφιο και υποψήφια να δίνει τη δική του μάχη για να ξεχωρίσει και να κερδίσει μια θέση στο GNTM 7. Κατά τη διάρκεια των auditions, οι χαρακτήρες των διαγωνιζόμενων αποκαλύπτονται, ενώ οι στιγμές έντασης, συγκίνησης και απρόοπτων εξελίξεων εναλλάσσονται, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr