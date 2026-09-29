Απεβίωσε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής σε ηλικία 94 ετών

Ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική διαδρομή στον ελληνικό Τύπο και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε με θλίψη τον θάνατό του, αποχαιρετώντας έναν συνάδελφο που υπηρέτησε το λειτούργημα με ήθος και επαγγελματισμό. Η είδηση του θανάτου του, που συνέβη χθες, προκάλεσε θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς ο Κονταξής θεωρούνταν ένας άξιος και έμπειρος επαγγελματίας.

Ο βίος και τα πρώτα δημοσιογραφικά βήματα

Ο Χριστόφορος Κονταξής γεννήθηκε το 1932 στον Βρονταμά Λακωνίας. Η ακαδημαϊκή του πορεία περιλάμβανε σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών, ενώ παράλληλα είχε αποκτήσει άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας. Αυτές οι βάσεις τον οδήγησαν αργότερα στον χώρο της δημοσιογραφίας, όπου και άφησε το δικό του αποτύπωμα.

Η δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1964, όταν εντάχθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ». Εκεί, ανέλαβε αρχικά καθήκοντα αθλητικού συντάκτη, καλύπτοντας σημαντικά γεγονότα του αθλητικού χώρου. Η αρχική αυτή εμπειρία αποτέλεσε το εφαλτήριο για την εξέλιξή του στον απαιτητικό χώρο της ενημέρωσης.

Από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση

Μετά την αρχική του θητεία στο αθλητικό ρεπορτάζ, ο Χριστόφορος Κονταξής στράφηκε στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ. Σε αυτόν τον τομέα απέκτησε πολυετή εμπειρία, καλύπτοντας κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής ζωής του τόπου. Η εξειδίκευσή του τον καθιέρωσε ως έναν από τους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους σε έναν από τους πιο απαιτητικούς τομείς της ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του, συνεργάστηκε με διάφορα έντυπα μέσα. Εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Μακεδονία», ενώ παράλληλα συνέβαλε και στο περιοδικό «Ταχυδρόμος». Οι συνεργασίες αυτές του προσέφεραν ευρεία εμπειρία σε διαφορετικά είδη δημοσιογραφίας και σε διάφορες εκδοτικές προσπάθειες.

Η μακρά πορεία στην ΕΡΤ και η «ΕΡΤ-2 στη Βουλή»

Από το 1974, ο Χριστόφορος Κονταξής εντάχθηκε στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, όπου και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του επαγγελματικού του βίου. Η παρουσία του στην ΕΡΤ ήταν καθοριστική, καθώς ανέλαβε σημαντικές διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1, συμβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία του.

Στη συνέχεια, από το 1982, ανέλαβε τη διεύθυνση ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ-2. Σε αυτή τη θέση, άφησε το δικό του αποτύπωμα, εμπνευσμένος από την πολυετή του εμπειρία στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ήταν ο δημιουργός της εκπομπής «ΕΡΤ-2 στη Βουλή», ένα εγχείρημα που συνέδεσε άμεσα τη δημόσια ενημέρωση με τις εργασίες του κοινοβουλίου.

Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ και οι τελευταίοι αποχαιρετισμοί

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, στην ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Χριστόφορου Κονταξή. Τον χαρακτήρισε «άξιο συνάδελφο, με πολλές ικανότητες και πλούσια εμπειρία», υπογραμμίζοντας ότι υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα «με ήθος, προσήλωση και επαγγελματισμό». Η Ένωση αποχαιρέτησε έναν συνάδελφο που εργάστηκε με ζήλο και επαγγελματική ευσυνειδησία καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του.

Η ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος, και ιδιαίτερα στις κόρες του, Ζέτα και Μαρία. Οι κόρες του ακολούθησαν τα επαγγελματικά του βήματα, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Η πολιτική κηδεία του Χριστόφορου Κονταξή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, και θα τελεστεί στο Κοιμητήριο Καισαριανής. Αργότερα την ίδια ημέρα, στις 16:15, θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, ολοκληρώνοντας έτσι την τελετή αποχαιρετισμού του εκλιπόντος δημοσιογράφου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader