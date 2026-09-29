Έντονη διαφωνία σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, με τον παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα να διακόπτει τη σύνδεση με τον καλεσμένο του, Διονύση Αναστασόπουλο. Το επεισόδιο έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για ένα θέμα που αφορά τη διευθύντρια ενός νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια. Ο Γιώργος Λιάγκας, φανερά εκνευρισμένος, ζήτησε να κλείσει η σύνδεση με τον περιφερειακό διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το θέμα της εκπομπής και η αρχική διαφωνία

Η εκπομπή «Το Πρωινό» ξεκίνησε σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό θέμα την υπόθεση της διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, σε βίντεο φαίνεται η συγκεκριμένη διευθύντρια να απειλεί μικρά παιδάκια, γεγονός που προκάλεσε την έναρξη της συζήτησης στην τηλεοπτική εκπομπή.

Για την ανάλυση του θέματος, καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο κ. Διονύσης Αναστασόπουλος, ο οποίος είναι περιφερειακός διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συζήτηση πήρε γρήγορα έντονο χαρακτήρα, με τον παρουσιαστή να ανεβάζει τους τόνους. Σε κάποιο σημείο της συζήτησης, ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε: «Ναι, μονόλογο θα κάνω! Δεν με αφήσατε να κάνω ερώτηση». Ο κ. Αναστασόπουλος απάντησε στον παρουσιαστή, λέγοντας: «Εσείς βγάζετε έναν λόγο, ξεκινάτε ένα ωραίο ποίημα, σαν τον Οδυσσέα Ελύτη, ξεκινάτε και δεν τελειώνετε».

Η αναφορά στο «παράνομο βίντεο» και η κορύφωση της έντασης

Η ένταση στην εκπομπή κορυφώθηκε όταν ο Διονύσης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στο βίντεο που δείχνει τα γεγονότα στο προαύλιο του σχολείου, χαρακτηρίζοντάς το ως «παράνομο». Αυτή η δήλωση προκάλεσε την εκ νέου απώλεια της ψυχραιμίας του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος αντέδρασε άμεσα.

Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών. Ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τον καλεσμένο του: «Γνώμη μου! Πληρώνομαι για να λέω τη γνώμη μου. Εσύ με πληρώνεις;». Η ερώτηση αυτή υπογράμμισε τη διαφωνία τους σχετικά με τον ρόλο και την ελευθερία έκφρασης του παρουσιαστή στον αέρα της εκπομπής.

Οι αντιδράσεις και ο ρόλος του δημοσιογράφου

Στη συνέχεια του διαλόγου, ο Διονύσης Αναστασόπουλος κατηγόρησε τον παρουσιαστή, λέγοντας: «Εσείς κάνετε ένα λαϊκό δικαστήριο… Λοιδορείτε την πολιτεία...». Η δήλωση αυτή πυροδότησε περαιτέρω την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος υπερασπίστηκε τη θέση του και τον ρόλο της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας.

Ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε στις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Δεν γίνεται κανένα λαϊκό δικαστήριο. Ό,τι θέλω κάνω… Η τηλεόραση οφείλει να αναδεικνύει τα κακώς κείμενα. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να εγκαλεί την πολιτεία και να την κρίνει». Με αυτά τα λόγια, ο παρουσιαστής εξέφρασε την άποψή του για την αποστολή της ενημερωτικής τηλεόρασης και την ευθύνη των δημοσιογράφων απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα και την πολιτεία.

Η απόφαση του παρουσιαστή για διακοπή της σύνδεσης

Η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της, με τον Γιώργο Λιάγκα να λαμβάνει την απόφαση να διακόψει τη ζωντανή σύνδεση με τον Διονύση Αναστασόπουλο. Ο παρουσιαστής, εμφανώς εκνευρισμένος από την τροπή που είχε πάρει η συζήτηση και τις απαντήσεις του καλεσμένου, έδωσε την εντολή για τη διακοπή.

Οι ακριβείς λέξεις του Γιώργου Λιάγκα ήταν: «Δεν τον θέλω άλλο, κλείστε τον». Με αυτή την εντολή, η σύνδεση με τον περιφερειακό διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τερματίστηκε, ολοκληρώνοντας το επεισόδιο έντασης στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Με πληροφορίες από: Reader