Για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο μίλησε ο Σταύρος Φλώρος, λίγους μήνες μετά το περιστατικό που είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του ποδιού του. Ο πρώην παίκτης του Survivor παραχώρησε συνέντευξη, αναφερόμενος στη στάση της παραγωγής του ριάλιτι επιβίωσης και σημειώνοντας ότι δεν έλαβε την υποστήριξη που θα ήθελε μετά το ατύχημα.

Οι δηλώσεις του Σταύρου Φλώρου

Ο Σταύρος Φλώρος, μιλώντας στο «News Nation» και τη δημοσιογράφο Paula Froelich, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την υποστήριξη που έλαβε. «Δεν έλαβα την υποστήριξη που ήλπιζα και χρειαζόμουν. Μιλάω και για συναισθηματική και για πρακτική υποστήριξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αναφέροντας: «Μας είχαν πει ότι η παραγωγή θα μας φροντίζει για όσο θα είμαστε στο παιχνίδι. Όμως, δεν μας είπαν για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε. Τα σκάφη έτρεχαν σαν τρελά, και όχι μόνο τα σκάφη, αλλά και τα λεωφορεία που μας πήγαιναν από το ένα μέρος στο άλλο. Ήταν ακριβώς το ίδιο, σαν μια χώρα τριτοκοσμική».

Επιπρόσθετα, ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε ότι η παραγωγή δεν επικοινώνησε πολλές φορές με τους γονείς του, ούτε καν για να ενημερωθεί για την κατάστασή τους, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τρελή».

Η πορεία ανάρρωσης και η δικαστική αγωγή

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του Σταύρου Φλώρου μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», περιγράφοντας τη σημερινή κατάσταση του πελάτη του και την πορεία που έχει μπροστά του. «Περνάει πολλά αυτή την περίοδο και βρίσκεται ακόμη σε έναν μακρύ δρόμο προς την ανάρρωση. Αυτή τη στιγμή τού προσαρμόζουν ένα προσθετικό μέλος και μαθαίνει ξανά να περπατά, όμως έχει μπροστά του μια μακρά πορεία», είπε ο δικηγόρος.

Όσον αφορά τις προσδοκίες του από τη δικαστική αγωγή, ο δικηγόρος τόνισε ότι ο Σταύρος Φλώρος θέλει να διηγηθεί την ιστορία του και να συμβάλει ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο σε κανέναν. Επίσης, επιθυμεί να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας την επόμενη φορά που θα διοργανωθεί κάτι παρόμοιο.

Κάλεσμα για καταθέσεις

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στον Μάνο Μαλλιαρό, εκφράζοντας την προσδοκία να καταθέσει όσα γνωρίζει για τις συνθήκες του παιχνιδιού και όσα συνέβησαν την ημέρα του ατυχήματος. «Ελπίζουμε ότι ο Μάνος Μαλλιαρός θα καταθέσει και θα πει την αλήθεια, όχι υπέρ των εναγόντων, αλλά ως ένας άνθρωπος που ήταν εκεί και διαθέτει σχετικές πληροφορίες. Θέλουμε να πει τη δική του εκδοχή και όσα θυμάται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος κάλεσε επίσης οποιονδήποτε άλλον διαγωνιζόμενο διαθέτει σχετικές πληροφορίες για το πώς είχε οργανωθεί ο διαγωνισμός και για το τι συνέβη την άτυχη ημέρα του περιστατικού με τον Σταύρο, να καταθέσει. Μιλώντας για την απόφαση του Σταύρου Φλώρου να κινηθεί δικαστικά, ο δικηγόρος περιέγραψε ότι «του έπεσαν πολλά μαζεμένα. Είχε πολλά να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί: Τις χειρο».

Με πληροφορίες από: topontiki.gr