Μπλε Ώρες: Όλγα και Δημήτρης περνούν τη νύχτα μαζί, ενώ οι εξελίξεις τρέχουν

Ο Δημήτρης και η Όλγα περνούν τη νύχτα μαζί, γεγονός που αφήνει την Ολυμπία να περιμένει αναστατωμένη. Αυτή η εξέλιξη είναι μία από τις πολλές που αναμένονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Μπλε Ώρες», όπου οι εξομολογήσεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι ήρωες παραδίνονται στο πάθος, λειτουργώντας παρορμητικά για να ξεφύγουν από τα λάθη του παρελθόντος.

Δραματικές εξελίξεις και κρυφά συναισθήματα

Η Όλγα και ο Δημήτρης περνούν μαζί το βράδυ, ενώ η Κορίνα με την Ολυμπία τον περιμένουν όλη νύχτα, ανήσυχες για το πού βρίσκεται. Στο Πήλιο, ο Δημήτρης παλεύει να διαχειριστεί τα συναισθήματα που ακόμα τρέφει για την Όλγα.

Παράλληλα, η Εύα επισκέπτεται τον Διονύση και του μιλάει ανθρώπινα, εκφράζοντας την επιθυμία της να τον προστατέψει από τον κακό του εαυτό και να τον βοηθήσει να κόψει το ποτό. Ο Διονύσης παραδέχεται ότι την αγαπάει ακόμα, αλλά δηλώνει πως δεν τη θέλει πια στη ζωή του, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για το διαζύγιό τους. Η Εύα κάνει έκτρωση, χωρίς ο Άγγελος να γνωρίζει τίποτα για την εγκυμοσύνη της. Η απόμακρη στάση της Εύας εκνευρίζει τον Άγγελο, ο οποίος αρχίζει να πιστεύει ότι εκείνη θέλει να επιστρέψει στον Διονύση.

Τραυματισμοί και απρόσμενες προτάσεις

Ο Φίλιππος και ο Πέτρος μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Αμέσως, ο Άγγελος και η Στέλλα σπεύδουν εκεί ανήσυχοι. Η Νικολέτα μένει μαζί με τον Πέτρο όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο, δείχνοντάς του την αφοσίωση και την αγάπη της, κάτι που τον βάζει σε σκέψεις.

Ο Πέτρος, πιεσμένος από το στενό μαρκάρισμα της Κορίνας, παρακαλεί τη Νικολέτα να παντρευτούν αμέσως. Στο σπίτι της οικογένειας Αντωνιάδη, οι ετοιμασίες για τον γάμο του Πέτρου προχωρούν, μέχρι τη στιγμή που αποκαλύπτεται πως κουμπάροι θα είναι ο Άγγελος και η Εύα, προκαλώντας την εκρηκτική αντίδραση του Φίλιππου.

Η Κορίνα στη Σκιάθο και ένα μοιραίο πάθος

Η Κορίνα είναι αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει με τον Πέτρο. Μαζί με την Ολυμπία, φτάνουν για διακοπές στο ξενοδοχείο της Σκιάθου, όπου η Κορίνα κάνει αμέσως αισθητή την παρουσία της. Στο νησί, Κορίνα και Ολυμπία ζουν ξέγνοιαστες στιγμές στο ξενοδοχείο, ενώ η άφιξη της Κορίνας τραβά όλα τα βλέμματα.

Ο Θοδωρής πιστεύει πως βρήκε άλλη μία εύκολη κατάκτηση, αλλά αυτή τη φορά το πληρώνει ακριβά. Ο Διονύσης χάνει πάλι τον έλεγχο, μεθώντας στο μπαρ. Η Νίκη τον φροντίζει, και μια στιγμή αδυναμίας τούς οδηγεί σε μια νύχτα παραδομένη στο πάθος. Το επόμενο πρωί, γεμάτος ενοχές, ο Διονύσης καταφεύγει στην εκκλησία και εξομολογείται στον παπά την αλήθεια για τον φόνο που διέπραξε.

Μάχες και ανακαλύψεις

Ο Σταύρος δίνει τη δική του μάχη για να κόψει το τσιγάρο, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του τον Γιάννη. Ωστόσο, μια τυχαία ανακάλυψη έρχεται να τον διαλύσει, προσθέτοντας ακόμα ένα δραματικό στοιχείο στις εξελίξεις της σειράς.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr