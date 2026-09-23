Εσωτερικές αναταράξεις και παραιτήσεις στο «10 Παντού» του Open

Εσωτερικές αναταράξεις και παραιτήσεις στελεχών χαρακτηρίζουν την πορεία της εκπομπής «10 Παντού» στο Open, παρά την πρεμιέρα της στις 24 Αυγούστου. Η αρχική συνεργασία των παρουσιαστών Νίκου Στραβελάκη και Κατερίνας Παπακωστοπούλου σημαδεύτηκε από εντάσεις, ενώ μια σειρά αποχωρήσεων καταγράφεται και πίσω από τις κάμερες. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τη διεύθυνση να προσπαθεί να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Η πρεμιέρα και οι πρώτες εντάσεις

Η εκπομπή «10 Παντού» έκανε την πρεμιέρα της στις 24 Αυγούστου, με τους Νίκο Στραβελάκη και Κατερίνα Παπακωστοπούλου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση. Η έναρξη της εκπομπής είχε προηγηθεί της παραίτησης της Μίνας Καραμήτρου, η οποία αποτέλεσε την πρώτη αποχώρηση από την ομάδα. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν άργησαν να εμφανιστούν και ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους.

Μόλις μία εβδομάδα μετά την πρώτη τους εμφάνιση στον τηλεοπτικό αέρα, σημειώθηκε το πρώτο τους «crash». Αυτό το περιστατικό οδήγησε σε μια περίοδο έντασης, η οποία επηρέασε την παρουσία του Νίκου Στραβελάκη στην εκπομπή, καθώς απουσίασε για τρεις ημέρες.

Η παρέμβαση της διεύθυνσης

Μετά την απουσία του Νίκου Στραβελάκη, ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του Open, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, παρενέβη προσωπικά. Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέλαβε τον ρόλο του μεσολαβητή, προσπαθώντας να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο παρουσιαστών. Στόχος της παρέμβασής του ήταν η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος του καναλιού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, την συμπαρουσίαση της εκπομπής ανέλαβε προσωρινά ο Αντώνης Κρητικός. Ο κ. Κρητικός πλέον παρουσιάζει μαζί με τον Γιάννη Φώσκολο την εκπομπή «Limit Up» κάθε Σαββατοκύριακο, η οποία προβάλλεται στις 13:40.

Η συνέχεια και η τηλεθέαση

Παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις εσωτερικές τριβές, οι Νίκος Στραβελάκης και Κατερίνα Παπακωστοπούλου κατάφεραν να παραμείνουν στους διψήφιους πίνακες τηλεθέασης στο γενικό σύνολο. Η επίδοση αυτή δείχνει ότι η εκπομπή διατηρεί ένα κοινό, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παραγωγή.

Ωστόσο, η ένταση μεταξύ των δύο παρουσιαστών εξακολουθεί να υφίσταται. Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος έχει χρειαστεί να παρέμβει επανειλημμένα, λειτουργώντας ως «πυροσβέστης». Η κατάσταση αυτή δημιουργεί την ανάγκη για πιθανές αλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη «έκρηξη» στον αέρα του «10 Παντού».

Αποχωρήσεις πίσω από τις κάμερες

Οι εντάσεις και οι «εκρήξεις» δεν περιορίζονται μόνο μπροστά στις κάμερες, αλλά επεκτείνονται και πίσω από αυτές. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, υποβλήθηκε η παραίτηση του αρχισυντάκτη Κώστα Κόκκολα. Η αποχώρηση αυτή αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά από την ομάδα του «10 Παντού».

Η πρώτη αποχώρηση, όπως έχει αναφερθεί, ήταν αυτή της Μίνας Καραμήτρου. Ακολούθησαν οι παραιτήσεις του σκηνοθέτη, της υπεύθυνης καλεσμένων και του βοηθού αρχισυντάκτη. Αυτή η σειρά αποχωρήσεων υποδηλώνει μια ευρύτερη αναταραχή στο παρασκήνιο της εκπομπής.

Η διπλή ευθύνη της Βάσως Μητρομάρα

Μετά την παραίτηση του αρχισυντάκτη Κώστα Κόκκολα και τις προηγούμενες αποχωρήσεις, η Βάσω Μητρομάρα παραμένει στη θέση του δεύτερου αρχισυντάκτη. Η αποχώρηση τόσων στελεχών έχει ως αποτέλεσμα να επωμίζεται πλέον διπλή ευθύνη για την ομαλή λειτουργία και την παραγωγή της εκπομπής «10 Παντού».

Η Βάσω Μητρομάρα καλείται να διαχειριστεί τις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από την απουσία του αρχισυντάκτη και άλλων βασικών μελών της ομάδας. Η θέση της είναι κρίσιμη για τη συνέχεια της εκπομπής, δεδομένων των εσωτερικών αναταράξεων που έχουν σημειωθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis