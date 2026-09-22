Τα αμερικανικά δίκτυα κάλυψαν τον Ντόναλντ Τραμπ παρά το αρχικό εμπάργκο

Τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των CNN, CBS, ABC, NBC και FOX, προέβησαν τελικά στην κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η μετάδοση της παρουσίας του πρώην προέδρου πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρά την προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί για δημοσιογραφικό εμπάργκο. Η εξέλιξη αυτή παρατηρήθηκε μετά από μια «χθεσινή» κίνηση υποστήριξης προς το CNN από τα εν λόγω δίκτυα.

Η αρχική απόφαση για δημοσιογραφικό εμπάργκο

Προηγουμένως, είχε ληφθεί μια σημαντική απόφαση από ορισμένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα σχετικά με τη δημοσιογραφική κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, το CBS, το ABC, το NBC και το Fox είχαν αποφασίσει να μην καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρώην Αμερικανό Πρόεδρο. Η απόφαση αυτή είχε ανακοινωθεί ως μια κίνηση υποστήριξης προς το CNN.

Η «χθεσινή» αυτή κίνηση, στην οποία συμμετείχαν τα προαναφερθέντα δίκτυα, δηλαδή το CBS, το ABC, το NBC και το Fox, είχε ως στόχο να δείξει υποστήριξη προς το CNN. Αυτή η απόφαση είχε δημιουργήσει προσδοκίες για ένα ευρύτερο δημοσιογραφικό εμπάργκο έναντι του Ντόναλντ Τραμπ από τα κορυφαία τηλεοπτικά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κάλυψη της παρουσίας του Τραμπ στον ΟΗΕ

Παρά την προηγούμενη απόφαση για δημοσιογραφικό εμπάργκο, η παρακολούθηση των μέσων έδειξε ότι η πλειονότητα των μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων προέβη στην κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, και τα πέντε δίκτυα που είχαν αναφερθεί, δηλαδή το CNN, το CBS, το ABC, το NBC και το FOX, προέβαλαν την παρουσία του πρώην Αμερικανού Προέδρου.

Η κάλυψη αυτή, η οποία έγινε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, περιλάμβανε τόσο την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στον χώρο της συνέλευσης όσο και την ομιλία που εκφώνησε. Η μετάδοση αυτών των γεγονότων από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα πραγματοποιήθηκε παρά το αρχικό σχέδιο για μη κάλυψη.

Τα δίκτυα που συμμετείναν στην τελική μετάδοση

Στην τελική κάλυψη της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συμμετείχαν όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα που είχαν αρχικά ανακοινώσει την πρόθεσή τους για εμπάργκο. Αυτά τα δίκτυα είναι το CNN, το CBS, το ABC, το NBC και το FOX. Η παρακολούθηση των εν λόγω μέσων επιβεβαίωσε ότι το «εμπάργκο» δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση της εμφάνισης του πρώην προέδρου.

Τα δίκτυα αυτά, τα οποία αποτελούν σημαντικούς παίκτες στην αμερικανική τηλεοπτική ενημέρωση, επέλεξαν να μεταδώσουν τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη διεθνή συνάντηση. Η απόφαση για μετάδοση, παρά την προηγούμενη κίνηση υποστήριξης προς το CNN, αφορούσε την πλήρη κάλυψη της άφιξης και της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξήγηση των καναλιών για τη μετάδοση

Σχετικά με την απόφασή τους να μεταδώσουν την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τα εμπλεκόμενα δίκτυα παρείχαν τη δική τους εξήγηση. Η εξήγηση αυτή δόθηκε από τα κανάλια για την κάλυψη, παρά την προηγούμενη στάση τους να μην καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρώην πρόεδρο.

Η μετάδοση του συνόλου του περιεχομένου, που περιλάμβανε την άφιξη και την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, πραγματοποιήθηκε από τα πέντε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτέλεσε το επίκεντρο της κάλυψης, με τα δίκτυα να παρέχουν εξηγήσεις για την απόφασή τους να προχωρήσουν σε αυτή τη μετάδοση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta