ΗΠΑ: CNN, MS NOW και Politico προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τον αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο

Τρία μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το CNN, το MS NOW και το Politico, προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά του Λευκού Οίκου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων τους από το κτίριο, ένα μέτρο που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές. Τα μέσα επικαλούνται την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους και την υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη και η Πρώτη Τροπολογία

Η επείγουσα αγωγή των τριών μέσων κατατίθεται ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροαματική διαδικασία και την παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Τα μέσα ενημέρωσης γνωστοποίησαν στην κυβέρνηση την πρόθεσή τους να καταθέσουν αγωγή για την προστασία των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, το CNN, το MS NOW και το Politico τονίζουν ότι η προσφυγή τους αποσκοπεί στην υπεράσπιση της αρχής ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι ρεπορτάζ θα κάνει και τι θα δημοσιεύει ο Τύπος. Υποστήριξαν ότι η ανάκληση των διαπιστεύσεων των δημοσιογράφων τους έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή θεσμική διαδικασία, διότι ο Λευκός Οίκος είναι αντίθετος με το ρεπορτάζ τους.

Οι κατηγορίες του Λευκού Οίκου και ο αποκλεισμός

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την απαγόρευση, με άμεση ισχύ, της πρόσβασης των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, κλιμακώνοντας τη σύγκρουσή του με τα μέσα ενημέρωσης. Από την επομένη, απαγορεύθηκε στους δημοσιογράφους των τριών μέσων να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο, ένα μέτρο που χαρακτηρίστηκε πρωτοφανές και προσβολή της ελευθεροτυπίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ότι δημοσιεύουν «ψέματα» και κατασκευασμένες ειδήσεις σχετικά με την κυβέρνησή του. Δεν αναφέρθηκε, ωστόσο, σε κάποιο συγκεκριμένο δημοσίευμα που να προκάλεσε τον αποκλεισμό, υποστηρίζοντας αργότερα ότι η απόφαση οφείλεται στη συνολική στάση τους κατά τα τελευταία χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε, επίσης, ανοικτό το ενδεχόμενο να αποκλειστούν και άλλα μέσα από τον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος επικριτικά στους New York Times και τη Washington Post, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «fake news».

Απειλή για την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού

Τα τρία μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν ότι εάν ο αποκλεισμός αφεθεί χωρίς να αντικρουσθεί, απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ελεύθερη από κυβερνητικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, σημείωσαν ότι μια τέτοια πρακτική μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σε ανακοίνωσή της το Σάββατο, καταδίκασε την απόφαση ως παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας που εγγυάται την ελευθερία του Τύπου. Ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης. Η Ένωση υπογράμμισε ότι ο αμερικανικός λαός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, χάρη σε έναν ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο, όσους είναι εκλεγμένοι, είτε αυτό αρέσει στους κυβερνητικούς αξιωματούχους είτε όχι.

Η συγκρουσιακή σχέση της κυβέρνησης με τα μέσα ενημέρωσης

Η σχέση του Αμερικανού προέδρου με σημαντικό μέρος του Τύπου παραμένει ιδιαίτερα συγκρουσιακή. Η κυβέρνησή του έχει κινηθεί νομικά εναντίον σειράς δημοσιογραφικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι New York Times, η Wall Street Journal και το BBC. Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις έχουν καταλήξει σε οικονομικούς συμβιβασμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ άλλες παραμένουν σε εξέλιξη.

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του BBC για σχόλιο σχετικά με την προσφυγή των τριών μέσων. Η αγωγή αυτή αποτελεί μια ιστορική επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των αποκλεισμένων μέσων ενημέρωσης, καθώς αυτά και άλλα ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki