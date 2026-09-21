Τηλεθέαση: Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» προηγήθηκαν των «Μπλε Ωρών» στην prime time

Η τηλεοπτική ζώνη της prime time αποτέλεσε πεδίο μάχης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, καθώς δύο μεγάλα κανάλια, το MEGA και ο ΣΚΑΪ, κονταροχτυπήθηκαν με τις νέες τους σειρές. Με διπλά επεισόδια, οι παραγωγές «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» και «Μπλε Ώρες» διεκδίκησαν την προσοχή των τηλεθεατών, προσφέροντας το δικό τους περιεχόμενο στο κοινό. Η αναμέτρηση αυτή ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς η σειρά του MEGA έκανε την πρεμιέρα της, ενώ οι «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ είχαν ήδη ξεκινήσει την προβολή τους μία εβδομάδα νωρίτερα.

Τα πρώτα στοιχεία τηλεθέασης από αυτή την τηλεοπτική σύγκρουση έδειξαν ποια από τις δύο σειρές κατάφερε να κερδίσει το προβάδισμα. Η νέα δραματική σειρά του MEGA ήταν εκείνη που πέρασε μπροστά στην τηλεθέαση, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 όσο και στο γενικό σύνολο, αφήνοντας πίσω την παραγωγή του ΣΚΑΪ.

Το προβάδισμα των «Δύο Μαύρων Πουκαμίσων»

Στην τηλεοπτική μάχη της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», ήταν εκείνη που πέρασε μπροστά στα ποσοστά τηλεθέασης. Η σειρά, η οποία έκανε την πρεμιέρα της με διπλά επεισόδια, κατάφερε να ξεχωρίσει και να αποσπάσει την προτίμηση του κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό 18-54, η σειρά του MEGA σημείωσε ένα ποσοστό τηλεθέασης της τάξης του 14,2%. Η επιτυχία της δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτή την κατηγορία, καθώς συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό ποσοστό 20,5% στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών κατά τη χρονική ζώνη μετάδοσής της.

Οι επιδόσεις των «Μπλε Ωρών»

Από την άλλη πλευρά, η σειρά «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ, η οποία είχε ξεκινήσει την προβολή της μία εβδομάδα νωρίτερα, βρέθηκε σε πιο δύσκολη θέση στην αναμέτρηση της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Τα ποσοστά τηλεθέασης της σειράς υποχώρησαν σημαντικά σε σχέση με τις πρώτες ημέρες προβολής της.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, οι «Μπλε Ώρες» κατάφεραν να διατηρήσουν μόλις το 4,9% των τηλεθεατών. Αντίστοιχα, στο γενικό σύνολο, το οποίο αρχικά αποτελούσε το δυνατό της σημείο, η σειρά συγκέντρωσε ένα ποσοστό 12,5%, σημειώνοντας πτώση στις επιδόσεις της.

Οι πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς του MEGA

Η δραματική σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» του MEGA, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στην πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση, βασίζεται σε ένα δυνατό καστ ηθοποιών. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς συναντάμε ονόματα όπως ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Αντώνης Μυριαγκός και η Μαριάννα Κιμούλη.

Η παρουσία αυτών των ηθοποιών συνέβαλε στην προσέλκυση του τηλεοπτικού κοινού, οδηγώντας τη σειρά σε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, κατά την πρεμιέρα της την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Η προηγούμενη εβδομάδα για τις «Μπλε Ώρες»

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί η προηγούμενη πορεία των «Μπλε Ωρών» του ΣΚΑΪ, καθώς η σειρά είχε καταγράψει διαφορετικές επιδόσεις στην πρεμιέρα της. Την περασμένη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, όταν προβλήθηκαν για πρώτη φορά, οι «Μπλε Ώρες» είχαν σημειώσει αξιόλογα ποσοστά.

Συγκεκριμένα, στην πρεμιέρα τους, οι «Μπλε Ώρες» είχαν συγκεντρώσει 20,4% στο σύνολο του κοινού. Επιπλέον, στο δυναμικό κοινό 18-54, η σειρά είχε καταγράψει ποσοστό 11,2%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια σημαντική υποχώρηση των ποσοστών της σειράς στην αναμέτρηση της 20ης Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Reader