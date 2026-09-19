Έκκληση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στον Τραμπ για την άρση απαγόρευσης σε δημοσιογράφους

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου απηύθυνε σήμερα έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει την απαγόρευση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN, του Politico και του MSNOW. Η κίνηση αυτή, που ανακοινώθηκε χθες Παρασκευή από τον Αμερικανό πρόεδρο, κρίνεται από την Ένωση ως αντισυνταγματική και αποτελεί, σύμφωνα με αυτήν, παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας.

Η παρέμβαση της Ένωσης Ανταποκριτών

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει την απαγόρευση πρόσβασης σε δημοσιογράφους συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Η Ένωση υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή αφορά δημοσιογράφους από το CNN, το Politico και το MSNOW, οι οποίοι είδαν την πρόσβασή τους να ανακαλείται από τον Λευκό Οίκο.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η WHCA τονίζει με σαφήνεια ότι «η σημερινή απόφαση ανάκλησης της πρόσβασης δημοσιογράφων από το CNN, το Politico και το MSNOW παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία». Για τον λόγο αυτό, η Ένωση ζητά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επαναφέρει «άμεσα» την πρόσβαση για τους δημοσιογράφους που επηρεάστηκαν, επισημαίνοντας την ανάγκη για ελεύθερη και ανεμπόδιστη δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων.

Άμεσες συνέπειες της απαγόρευσης

Οι επιπτώσεις της απαγόρευσης πρόσβασης έγιναν άμεσα ορατές και επηρέασαν την καθημερινή λειτουργία των μέσων. Το CNN και το MSNOW ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι δημοσιογράφοι τους δεν είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο. Αυτή η εξέλιξη ήρθε μετά την επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, θέτοντας σε ισχύ την απαγόρευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σήμερα δεν επετράπη η είσοδος σε έναν δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο του MSNOW στον Λευκό Οίκο. Αντίστοιχα, δημοσιογράφοι που εκπροσωπούν το CNN βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ίδια απαγόρευση, καθιστώντας αδύνατη την κάλυψη των γεγονότων από το κέντρο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής και την παροχή ενημέρωσης στο κοινό.

Οι αιτιάσεις του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προβεί σε δηλώσεις χθες, ανακοινώνοντας ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στα μέσα ενημέρωσης CNN, MSNOW και Politico. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέπληξε παράπονα σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της ειδησεογραφίας από τα συγκεκριμένα μέσα, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με την παρουσίαση των γεγονότων.

Πέρα από την άμεση απαγόρευση, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης με παρόμοιες κυρώσεις. Η δήλωση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά από απειλές που έχει εκτοξεύσει ο Αμερικανός πρόεδρος εις βάρος της ανεξαρτησίας του Τύπου, δημιουργώντας προβληματισμό για το μέλλον της δημοσιογραφικής ελευθερίας και την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

Η Πρώτη Τροπολογία και η ανεξαρτησία του Τύπου

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου βασίζει την έκκλησή της στην παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας. Η τροπολογία αυτή αποτελεί θεμελιώδη αρχή του αμερικανικού Συντάγματος, κατοχυρώνοντας την ελευθερία του λόγου και του Τύπου. Η απαγόρευση πρόσβασης σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με την WHCA, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αυτές τις συνταγματικές διατάξεις.

Οι ενέργειες του προέδρου Τραμπ, όπως η απαγόρευση εισόδου και οι προειδοποιήσεις για περαιτέρω κυρώσεις σε άλλα μέσα, θεωρούνται από την Ένωση ως μια πρόσφατη απειλή εις βάρος της ανεξαρτησίας του Τύπου. Αυτές οι κινήσεις εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την απρόσκοπτη λειτουργία της δημοσιογραφίας και την ικανότητα των μέσων να ενημερώνουν ελεύθερα το κοινό.

Με πληροφορίες από: Topontiki