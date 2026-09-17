Η Έφη Ρασσιά από τη «Βάλια» του «Καφέ της Χαράς» σε ρόλο ρεπόρτερ στο Mega

Η Έφη Ρασσιά, ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «Βάλιας» στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Το Καφέ της Χαράς», πραγματοποιεί ένα σημαντικό επαγγελματικό βήμα. Η ίδια αποφάσισε να αλλάξει πορεία στην καριέρα της, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της στον χώρο της ενημέρωσης. Πλέον, εργάζεται ως δημοσιογράφος και ρεπόρτερ στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Από την υποκριτική στη δημοσιογραφία

Η 32χρονη ηθοποιός, η οποία είναι ανιψιά του Χάρη Ρώμα, επέλεξε να κάνει μια εντελώς διαφορετική στροφή στην επαγγελματική της ζωή. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην υποκριτική, όπου συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, η Έφη Ρασσιά εντάσσεται τώρα στο δημοσιογραφικό δυναμικό του Mega.

Η απόφασή της αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα ρεπόρτερ, μεταφέροντας θέματα της επικαιρότητας. Αυτή η μετάβαση από τα φώτα της υποκριτικής στα πεδία της ενημέρωσης δείχνει την επιθυμία της να δοκιμαστεί σε ένα διαφορετικό και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Ο ρόλος της «Βάλιας» που την έκανε γνωστή

Η Έφη Ρασσιά έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό μέσα από τον ρόλο της μικρής «Βάλιας», της κόρης της Χαράς Χάσκα, την οποία υποδυόταν η Ρένια Λουιζίδου, στην τηλεοπτική σειρά «Το Καφέ της Χαράς». Η σειρά, που διαδραματιζόταν στο φανταστικό Κολοκοτρωνίτσι, της χάρισε αναγνωρισιμότητα και θετικά σχόλια για τις υποκριτικές της ικανότητες από μικρή ηλικία.

Χρόνια αργότερα, η ηθοποιός επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες, αναβιώνοντας τον ίδιο ρόλο. Στον μεταγενέστερο κύκλο επεισοδίων της σειράς, η Έφη Ρασσιά εμφανίστηκε ξανά ως η ενήλικη πλέον Βάλια, συνεχίζοντας την τηλεοπτική της πορεία στον χαρακτήρα που την καθιέρωσε.

Οι πρώτες εμφανίσεις της ως ρεπόρτερ

Η Έφη Ρασσιά έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες της τηλεοπτικές εμφανίσεις με τη νέα της ιδιότητα. Εμφανίστηκε κρατώντας το μικρόφωνο του τηλεοπτικού σταθμού Mega, καλύπτοντας διάφορα θέματα της επικαιρότητας και μεταφέροντας πληροφορίες στο κοινό.

Μία από τις πρώτες της ζωντανές συνδέσεις πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026, από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Εκεί, μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση που αφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δείχνοντας την άμεση εμπλοκή της στην κάλυψη σοβαρών ειδήσεων.

Η ακαδημαϊκή της πορεία

Πέρα από την τηλεοπτική της πορεία, η Έφη Ρασσιά διαθέτει ένα αξιόλογο ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Μετά την τεράστια επιτυχία του αρχικού «Καφέ της Χαράς», η ίδια επέλεξε συνειδητά να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί στις σπουδές της.

Στο πλαίσιο αυτής της επιλογής, η Έφη Ρασσιά σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, από όπου και αποφοίτησε. Η απόκτηση του πτυχίου Νομικής αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικής και επαγγελματικής της εξέλιξης, πριν από τη στροφή της στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki