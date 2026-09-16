Ένταση μεταξύ Τζίμα και Πρετεντέρη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Διαφωνία στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA είχαν η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης. Η ένταση προέκυψε με αφορμή την υπόθεση των δύο γιατρών του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή που οδήγησε στον θάνατό του. Η συζήτηση μεταξύ των δύο δημοσιογράφων επικεντρώθηκε στην ευθύνη των ανθρώπων που επέλεγαν να επισκέπτονται το συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς και στις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν εκεί.

Οι προβληματισμοί του Γιάννη Πρετεντέρη

Ο Γιάννης Πρετεντέρης αναφέρθηκε σε θεραπείες και πρακτικές που, όπως τόνισε, δεν αποτελούν μέρος της συμβατικής ιατρικής. Διερωτήθηκε αν όσοι απευθύνονταν στο συγκεκριμένο ιατρείο γνώριζαν τι ακριβώς ήταν αυτό που τους προσφερόταν.

«Ήξεραν τι είναι οι υδροθεραπείες, η σαμανική ιατρική και άλλες τέτοιες πρακτικές; Ήξεραν τι είναι η κβαντική ιατρική; Τι είναι αυτή η ιατρική, παιδιά, ξέρετε;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, εκφράζοντας τους προβληματισμούς του για τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η θέση της Ράνιας Τζίμα για την ατομική ευθύνη

Στο σημείο αυτό παρενέβη η Ράνια Τζίμα, επισημαίνοντας ότι δεν θα ήθελε να μετατοπιστεί η συζήτηση στους ανθρώπους που επισκέπτονταν το ιατρείο. Η δημοσιογράφος εξήγησε πως ενδεχομένως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν ήδη υποστεί τις συνέπειες των επιλογών τους.

«Δεν θέλω να ρίξω το βάρος στους ανθρώπους που πιθανώς έχουν πάθει κιόλας», σημείωσε η Ράνια Τζίμα. Πρόσθεσε επίσης ότι την ενοχλεί «αυτή η φιλελεύθερη προσέγγιση περί ατομικής ευθύνης», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει ένα στοιχείο ατομικής ευθύνης, το οποίο όμως, κατά την άποψή της, είναι περιορισμένο.

«Τέλοσπαντων υπάρχει μια ατομική ευθύνη, αλλά είναι μικρή. Μάλλον το ιατρείο πήγαινε από στόμα σε στόμα καταφανώς», είπε, αναφερόμενη στον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου και στην προσέλκυση των πελατών του.

Η συνεχιζόμενη έρευνα

Η συζήτηση των δύο δημοσιογράφων έλαβε χώρα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η έρευνα αφορά επίσης και τον ρόλο των δύο γιατρών που συνδέονται με την υπόθεση αυτή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr