Στην Αγγλία θερμαίνουν 350 σπίτια με νερό από εγκαταλελειμμένα ορυχεία

Μια πρωτοποριακή μέθοδος θέρμανσης εφαρμόζεται στο Gateshead, στη βορειοανατολική Αγγλία, όπου αξιοποιείται το νερό που έχει συγκεντρωθεί σε εγκαταλελειμμένα ορυχεία. Το σύστημα, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 29 Μαρτίου 2023, χρησιμοποιεί αυτό το υπόγειο νερό ως πηγή θερμότητας για κατοικίες και δημόσια κτίρια. Σύμφωνα με τη Mining Remediation Authority, πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο θέρμανσης με νερό από ορυχεία στη Βρετανία.

Η καινοτόμος αξιοποίηση στο Gateshead

Η πόλη του Gateshead έχει αναπτύξει ένα σύστημα θέρμανσης που βασίζεται στην εκμετάλλευση του νερού από παλιά, εγκαταλελειμμένα ορυχεία. Το νερό αυτό βρίσκεται περίπου 150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης και η θερμική του ενέργεια μεταφέρεται μέσω μιας αντλίας θερμότητας ισχύος 6 MW.

Η ενέργεια αυτή διοχετεύεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών, το οποίο ξεπερνά τα 5 χιλιόμετρα σε μήκος. Το σύστημα αυτό παρέχει θέρμανση σε ένα ευρύ φάσμα κτιρίων, από κατοικίες κοινωνικής στέγασης μέχρι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και εμπορικά γραφεία.

Πώς λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης

Όταν τα ορυχεία εγκαταλείπονται, οι υπόγειες στοές τους σταδιακά γεμίζουν με νερό. Η θερμοκρασία αυτού του νερού επηρεάζεται από το βάθος, καθώς όσο κατεβαίνει κανείς κάτω από την επιφάνεια της Γης, η θερμοκρασία αυξάνεται. Στην περίπτωση του Gateshead, το νερό βρίσκεται σε βάθος περίπου 150 μέτρων κάτω από την πόλη.

Το νερό αυτό μπορεί να φτάσει στην επιφάνεια μέσω γεωτρήσεων, συστημάτων εξαερισμού ή υπόγειων στοών αποστράγγισης. Στη συνέχεια, ειδικές συσκευές μεταφέρουν τη θερμότητα του νερού και αντλίες θερμότητας αξιοποιούν τη θερμική του ενέργεια, την οποία μεταφέρουν στο δίκτυο θέρμανσης που τροφοδοτεί τα συνδεδεμένα κτίρια.

Οι ωφελούμενοι και η έκταση του δικτύου

Το υπόγειο δίκτυο αγωγών, με μήκος μεγαλύτερο από 5 χιλιόμετρα, παρέχει σήμερα θέρμανση σε 350 κατοικίες κοινωνικής στέγασης, οι οποίες διαχειρίζονται από τον δήμο του Gateshead. Η ίδια υποδομή εξυπηρετεί επίσης το Gateshead University, το Baltic Arts Centre, καθώς και διάφορα εμπορικά γραφεία.

Αυτή η ποικιλία στην εξυπηρέτηση αναδεικνύει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς μπορεί να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης τόσο κατοικιών όσο και δημόσιων εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας, χρησιμοποιώντας την ίδια πηγή ενέργειας.

Τα πλεονεκτήματα της γεωθερμικής ενέργειας των ορυχείων

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της πηγής ενέργειας είναι ότι η θερμοκρασία του νερού στα εγκαταλελειμμένα ορυχεία δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις εποχικές μεταβολές. Σύμφωνα με τη Mining Remediation Authority, το νερό στα ορυχεία έχει γενικά θερμοκρασία μεταξύ 10 και 20 βαθμών Κελσίου.

Σε μεγαλύτερα βάθη, που πλησιάζουν το ένα χιλιόμετρο, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει περίπου τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό οφείλεται στη γεωθερμική βαθμίδα, δηλαδή στην φυσική αύξηση της θερμοκρασίας όσο αυξάνεται το βάθος κάτω από την επιφάνεια της Γης, προσφέροντας μια σταθερή και αξιόπιστη πηγή θερμότητας.

Το Gateshead Living Laboratory

Το δίκτυο του Gateshead αποτελεί μέρος του Gateshead Living Laboratory, μιας ερευνητικής πρωτοβουλίας που διερευνά τις δυνατότητες αξιοποίησης της θερμότητας από τα υπόγεια νερά των παλιών ορυχείων. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, έχουν ανοιχθεί τέσσερις γεωτρήσεις.

Επιπλέον, έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες που παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία του συστήματος, συλλέγοντας δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς, συμβάλλοντας στην περαιτέρω κατανόηση και ανάπτυξη τέτοιων καινοτόμων λύσεων θέρμανσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta