Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ξεκινούν τη σεζόν με λιγότερες νέες εκπομπές

Ένα μάλλον ήσυχο τηλεοπτικά φθινόπωρο εκτιμάται ότι θα είναι το φετινό για τα καθιερωμένα δίκτυα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με παρατηρήσεις και αναλύσεις δημοσιογράφων και Μέσων Ενημέρωσης που παρακολουθούν και καταγράφουν τι συμβαίνει στον ευρύτερο οπτικοακουστικό και μιντιακό χώρο, η φαινομενική ηρεμία αποδίδεται στο γεγονός ότι στην εκκίνηση της τηλεοπτικής περιόδου μόνον δύο από τα τέσσερα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα θα παρουσιάσουν νέες προτάσεις εκπομπών.

Τα δίκτυα χωρίς νέες παραγωγές

Συγκεκριμένα, τα δύο δίκτυα που δεν θα παρουσιάσουν καμία νέα εκπομπή στο φθινοπωρινό τους πρόγραμμα είναι το ABC και το Fox. Αυτή η απουσία νέων παραγωγών για την επερχόμενη τηλεοπτική περίοδο σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη τάση στον χώρο των αμερικανικών ΜΜΕ.

Η επιλογή των ABC και Fox να μην εντάξουν νέες σειρές ή εκπομπές στο πρόγραμμά τους για το φθινόπωρο, διαφοροποιεί σημαντικά τη φετινή σεζόν από προηγούμενες, όπου τα μεγάλα δίκτυα συνήθως ανταγωνίζονταν με πληθώρα νέων προτάσεων.

Οι νέες προτάσεις του CBS

Αντιθέτως, το CBS έχει προγραμματίσει την προβολή δύο νέων δραμάτων και μίας νέας κωμωδίας, προσφέροντας φρέσκο περιεχόμενο στο κοινό του. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες από τις νέες φθινοπωρινές σειρές του δικτύου είναι το «Cupertino», ένα νομικό δράμα.

Η σειρά «Cupertino» ασχολείται με την εξουσία που κατέχει και ασκεί η μεγάλη συγκέντρωση τεχνολογικών εταιρειών στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, μια περιοχή που αποτελεί την καρδιά της Σίλικον Βάλεϊ. Η πρεμιέρα της σειράς έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 22.00 ώρα Ανατολικής ακτής Αμερικής. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, οι Μάικ Κόλτερ και Ρέιτσελ Κέλερ υποδύονται δύο μαχητικούς δικηγόρους που αντιμετωπίζουν την «τεχνολογική ελίτ», όπως αναφέρει το ίδιο το CBS.

Οι νέες σειρές του NBC

Το NBC, από την πλευρά του, θα παρουσιάσει ένα νέο δράμα, μια νέα κωμωδία και μια νέα εκπομπή ριάλιτι-διαγωνισμού, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμά του. Η νέα δραματική σειρά του δικτύου, «Line of Fire», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο αμερικανικό prime time.

Η σειρά «Line of Fire» είναι ένα οικογενειακό δράμα στο οποίο τα μέλη της οικογένειας εργάζονται στις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου. Συγκεκριμένα, οι χαρακτήρες υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες, όπως το FBI, την Υπηρεσία Ομοσπονδιακών Αστυνομικών των ΗΠΑ, τη Μυστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το NBC, η οικογένεια ενώνεται για να πολεμήσει μια «θανάσιμη συνωμοσία». Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι Πίτερ Κράους και Χόουπ Ντέιβις.

Νέα κωμωδία και ριάλιτι από το NBC

Εκτός από το δραματικό του περιεχόμενο, το NBC φέρνει και τη νέα κωμωδία με τίτλο «Newlyweds». Αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια του NBC να προσελκύσει μεγαλύτερους σε ηλικία θεατές, οι οποίοι ούτως ή άλλως αποτελούν ήδη το κύριο κοινό των τηλεοπτικών δικτύων.

Η σειρά «Newlyweds» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Η υπόθεση της κωμωδίας περιστρέφεται γύρω από δύο ενήλικες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «μεγαλούτσικοι», που παντρεύονται μετά από ένα «θυελλώδες ειδύλλιο», όπως περιγράφεται από το NBC.

Με πληροφορίες από: Topontiki