Τηλεθέαση Σαββάτου: Οι πρώτες μετρήσεις στην πρωινή ζώνη μετά τις πρεμιέρες

Με δύο νέες εκπομπές να ρίχνονται στην τηλεοπτική «αρένα», η μάχη της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. ΕΡΤ1 και OPEN παρουσίασαν τα δικά τους προγράμματα, αντιμετωπίζοντας τις ήδη καθιερωμένες ενημερωτικές εκπομπές του Alpha και του ΣΚΑΪ. Οι πρώτες ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen έδειξαν τους νικητές και τους χαμένους αυτής της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας μια αρχική εικόνα για τις προτιμήσεις του κοινού.

Η εικόνα στο δυναμικό κοινό

Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία. Ο Νίκος Μάνεσης σημείωσε ένα ισχυρό ποσοστό τηλεθέασης 17,7%, παραμένοντας στην πρώτη θέση και δείχνοντας ότι η εκπομπή του δεν ταρακουνήθηκε σημαντικά από τις νέες αφίξεις στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου.

Ακολούθησε το «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, το οποίο κατέγραψε 14% στο ίδιο κοινό, διατηρώντας μια σταθερή παρουσία. Οι δύο νέες εκπομπές που έκαναν πρεμιέρα είχαν διαφορετική πορεία στις προτιμήσεις του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» της ΕΡΤ1, με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, ξεκίνησε την πορεία της με 8%. Αντίθετα, η Ιωάννα Μαλέσκου, με την εκπομπή της «Μια Ελλάδα Παρέα» στο OPEN, σημείωσε χαμηλότερες πτήσεις, φτάνοντας το 4,4% στην πρώτη της εμφάνιση για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Τα αποτελέσματα στο γενικό σύνολο

Στο γενικό σύνολο, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το δυναμικό κοινό, με το «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ να παίρνει το «κεφάλι». Η εκπομπή, την οποία παρουσιάζουν η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό, φτάνοντας το 19% και αναδεικνύοντας την προτίμηση του ευρύτερου κοινού.

Ο Νίκος Μάνεσης, με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha, βρέθηκε στη δεύτερη θέση του γενικού συνόλου, σημειώνοντας 16,6%. Οι πρεμιέρες των νέων εκπομπών είχαν και εδώ τις δικές τους επιδόσεις. Το «Καλημέρα, είπαμε;» της ΕΡΤ1, με τους Ζωή Κρονάκη και Τάσο Ιορδανίδη, έφτασε το 6,7%, ενώ το «Μια Ελλάδα Παρέα» του OPEN, με την Ιωάννα Μαλέσκου, σημείωσε 6,6%.

Οι πρεμιέρες των νέων εκπομπών

Οι δύο νέες εκπομπές που έκαναν την εμφάνισή τους στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου ήταν το «Καλημέρα, είπαμε;» στην ΕΡΤ1 και το «Μια Ελλάδα Παρέα» στο OPEN. Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης ξεκίνησαν την εκπομπή τους στην κρατική τηλεόραση, καταγράφοντας 8% στο δυναμικό κοινό και 6,7% στο γενικό σύνολο, σηματοδοτώντας την πρώτη τους επίσημη παρουσία.

Από την άλλη πλευρά, η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε την πρεμιέρα της με την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» στο OPEN. Η εκπομπή της σημείωσε 4,4% στο δυναμικό κοινό και 6,6% στο γενικό σύνολο, στην πρώτη της προσπάθεια να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Η συνολική εικόνα της τηλεθέασης του Σαββάτου

Συνολικά, η μάχη της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου ανέδειξε τον Νίκο Μάνεση ως τον κυρίαρχο στο δυναμικό κοινό, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από τις δύο νέες εκπομπές. Στο γενικό σύνολο, το «Ρεπορτάζ στις 10» με τους Μίνα Καραμήτρου και Γιώργο Γρηγοριάδη κατάφερε να ξεχωρίσει και να κατακτήσει την πρώτη θέση, προσελκύοντας το ευρύτερο κοινό.

Οι πρεμιέρες των «Καλημέρα, είπαμε;» και «Μια Ελλάδα Παρέα» έδωσαν το δικό τους στίγμα στην τηλεοπτική σκηνή, με τα πρώτα τους ποσοστά να δείχνουν την αρχική τους αποδοχή από το τηλεοπτικό κοινό. Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε με έντονο ανταγωνισμό και αναμένεται να συνεχιστεί με ενδιαφέρον, καθώς οι εκπομπές θα προσπαθούν να εδραιωθούν στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Με πληροφορίες από: Topontiki