Η μάχη της μυθοπλασίας: Όλες οι ελληνικές σειρές της σεζόν 2026-2027

Η νέα τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 αναμένεται να είναι πεδίο μάχης για τη μυθοπλασία, καθώς τα ελληνικά κανάλια ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τα δυνατά τους χαρτιά. Συγκεντρώσαμε όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα για τις σειρές που έρχονται, τις ιστορίες και τους πρωταγωνιστές που θα διεκδικήσουν την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού.

Το σκηνικό της σεζόν 2026-2027 συνθέτουν δυνατές πρεμιέρες, πολυαναμενόμενες επιστροφές και μεγάλα ονόματα. Οι ιστορίες που θα παρακολουθήσουμε θα είναι γεμάτες πάθη, μυστικά και ανατροπές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδών, από σειρές εποχής και κοινωνικά δράματα, μέχρι αστυνομικά θρίλερ και κωμωδίες, υποσχόμενες μια χρονιά με πολλές επιλογές.

«Μπλε Ώρες»: Μια απαγορευμένη αγάπη και ένα μυστήριο φόνου

Μια απαγορευμένη αγάπη, ένας φόνος και μυστικά που απειλούν να βγουν στο φως βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας δραματικής σειράς «Μπλε Ώρες», η οποία θα ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Η ιστορία της σειράς ξεκινά στην γραφική Τσαγκαράδα του Πηλίου, λίγο πριν από το ξημέρωμα, δημιουργώντας ένα ατμοσφαιρικό πλαίσιο για τις εξελίξεις.

Ο Άγγελος, ο οποίος προέρχεται από εύπορη οικογένεια που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα, και η Εύα, εργάτρια στην οικογενειακή επιχείρηση, είναι κρυφά ερωτευμένοι. Παρότι και οι δύο είναι παντρεμένοι με άλλους συντρόφους, οι συναντήσεις τους λαμβάνουν χώρα μόνο τις «μπλε ώρες», δηλαδή πριν από το χάραμα. Η δολοφονία της Λίζας, συζύγου του Άγγελου, ανατρέπει ξαφνικά τα πάντα, καθιστώντας τον Άγγελο βασικό ύποπτο για το έγκλημα.

Το πλούσιο καστ των «Μπλε Ωρών»

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Μπλε Ώρες» συμμετέχουν οι Γιώργος Παρτσαλάκης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου και Γιώργος Κυριάκου. Τον ρόλο της δολοφονημένης Λίζας υποδύεται η Αναστασία Δρακά.

Επιπλέον, στον ρόλο του αστυνόμου θα δούμε τον Πασχάλη Τσαρούχα, ενώ η Κωνσταντίνα Τάκαλου ενσαρκώνει την Όλγα και η Νόνη Ιωαννίδου τη Στέλλα. Στο καστ περιλαμβάνεται επίσης η Βάσια Παναγοπούλου. Η Βάνα Μπάρμπα θα κάνει μια special guest εμφάνιση, ενώ σε φιλική συμμετοχή θα δούμε τον Χρήστο Λούλη.

«Αντώνιος & Κλεοπάτρα»: Δικαστικές αίθουσες, έρωτας και διαζύγια

Έρωτας, διαζύγια και δικαστικές κόντρες συναντιούνται στη νέα κοινωνική-αισθηματική σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», η οποία επίσης θα ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Τη δημιουργία της σειράς υπογράφουν τρία γνωστά ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης: οι Ανδρέας Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου και Βάνα Δημητρίου.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Αντώνιος, τον οποίο υποδύεται ο Μάριος Μαριόλος, και η Κλεοπάτρα, την οποία ενσαρκώνει η Ειρήνη Τάσσου. Πρόκειται για δύο δικηγόρους διαζυγίων, οι οποίοι διατηρούν τα γραφεία τους στο ίδιο κτήριο. Οι χαρακτήρες τους είναι εντελώς διαφορετικοί: ο Αντώνιος είναι οργανωτικός και αυστηρός, ενώ η Κλεοπάτρα είναι παρορμητική και ανατρεπτική. Οι συνεχείς επαγγελματικές και προσωπικές τους συγκρούσεις κρύβουν, ωστόσο, μια έλξη που γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αγνοήσουν.

Οι συντελεστές και το τραγούδι των τίτλων

Κάθε υπόθεση διαζυγίου στη σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» αναπτύσσεται σε κύκλο πέντε επεισοδίων, προσφέροντας τη δυνατότητα σε γνωστούς ηθοποιούς να κάνουν guest εμφανίσεις. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, πέρα από τους Μάριο Μαριόλο και Ειρήνη Τάσσου, συμμετέχουν οι Κώστας Κόκλας στον ρόλο του Βασίλη, Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης, Μίλτος Χαρόβας, Βαγγέλης Πιτσιλός, Χριστίνα Σωτηρίου, Αναστασία Δρακά και Δώρα.

Το τραγούδι των τίτλων της σειράς φέρει τον τίτλο «Μαζί κι αντίθετα» και ερμηνεύεται από τον Akylas. Τη μουσική σύνθεση έχει αναλάβει ο Χρίστος Στυλιανού, ενώ τους στίχους έχει γράψει η Λίνα Δημοπούλου, ολοκληρώνοντας το μουσικό πλαίσιο της παραγωγής.

Με πληροφορίες από: kathimerini.gr