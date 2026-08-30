Η Realnews διαθέσιμη ψηφιακά μέσω του PressReader

Η εφημερίδα Realnews προσφέρει πλέον την ψηφιακή της έκδοση στους αναγνώστες, μέσω της διεθνούς πλατφόρμας www.pressreader.com. Η νέα αυτή δυνατότητα επιτρέπει την πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφημερίδας από διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες για άμεση και ευέλικτη ενημέρωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα για να διαβάσουν την εφημερίδα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης των μέσων ενημέρωσης, παρέχοντας στους αναγνώστες την ευκαιρία να παρακολουθούν τις ειδήσεις με την ευκολία που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Η Realnews, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «η αληθινή εφημερίδα», καθίσταται έτσι προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

Ψηφιακή πρόσβαση από κάθε συσκευή

Η ψηφιακή έκδοση της Realnews είναι διαθέσιμη για ανάγνωση στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, του tablet, καθώς και του προσωπικού υπολογιστή. Αυτή η ευελιξία στην πρόσβαση επιτρέπει στους αναγνώστες να επιλέξουν τη συσκευή που τους εξυπηρετεί καλύτερα, είτε βρίσκονται εν κινήσει είτε στον προσωπικό τους χώρο. Η πλατφόρμα www.pressreader.com λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος για αυτή την υπηρεσία.

Η δυνατότητα ανάγνωσης από πολλαπλές συσκευές διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της εφημερίδας είναι πάντα στη διάθεση του αναγνώστη, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του. Η πρόσκληση για την επίσκεψη στην πλατφόρμα είναι άμεση, με την προτροπή «Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com», υπογραμμίζοντας την άμεση διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Η ταυτότητα της Realnews

Η Realnews χαρακτηρίζεται από το σύνθημα «η αληθινή εφημερίδα», μια φράση που υποδηλώνει την προσήλωση στην ακρίβεια και την αντικειμενικότητα της ενημέρωσης. Αυτός ο χαρακτηρισμός αποτελεί μέρος της ταυτότητας της εφημερίδας, σηματοδοτώντας τη δέσμευσή της προς τους αναγνώστες για αξιόπιστη πληροφόρηση. Η ψηφιακή της παρουσία στο PressReader ενισχύει αυτή την προσπάθεια, καθιστώντας το περιεχόμενό της προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών.

Η επιλογή της ψηφιακής διανομής μέσω μιας τόσο διαδεδομένης πλατφόρμας όπως το PressReader, επιτρέπει στην Realnews να φτάσει σε ένα παγκόσμιο κοινό, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και την αξιοπιστία που πρεσβεύει το όνομά της. Η φράση «η αληθινή εφημερίδα» αποτελεί έναν πυλώνα της επικοινωνιακής της στρατηγικής, τονίζοντας τη σημασία της αλήθειας στη δημοσιογραφία.

Ενημέρωση από την Ελλάδα και τον κόσμο με εγκυρότητα

Παράλληλα με την ψηφιακή διάθεση της Realnews, το enikos.gr συνεχίζει να παρέχει πλήρη ενημέρωση από την Ελλάδα και τον κόσμο. Το ειδησεογραφικό portal καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, προσφέροντας στους αναγνώστες όλες τις ειδήσεις που αφορούν τόσο τα εγχώρια όσο και τα διεθνή γεγονότα. Η εγκυρότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας του enikos.gr, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των πληροφοριών που δημοσιεύονται.

Η δέσμευση για εγκυρότητα στην κάλυψη των ειδήσεων είναι θεμελιώδης για την εμπιστοσύνη του κοινού. Το enikos.gr εστιάζει στην παροχή ακριβών και επαληθευμένων πληροφοριών, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών. Η κάλυψη ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα και την αντικειμενικότητα, όπως αναφέρεται.

Πιστοποίηση στο Μητρώο Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου

Η αξιοπιστία του enikos.gr υποστηρίζεται και από την επίσημη πιστοποίησή του. Το portal είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, φέροντας τον Αριθμό Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 242097. Η εγγραφή αυτή αποτελεί μια επίσημη αναγνώριση της λειτουργίας του ως μέσου ενημέρωσης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα.

Ο αριθμός πιστοποίησης στο Μητρώο Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου παρέχει ένα πλαίσιο διαφάνειας για τους αναγνώστες, επιβεβαιώνοντας την επίσημη καταχώριση και λειτουργία του enikos.gr. Αυτή η πιστοποίηση συμβάλλει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης του κοινού προς το ειδησεογραφικό portal, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με τους ισχύοντες κανονισμούς για τα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos