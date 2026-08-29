Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ετοιμάζονται για την πρεμιέρα της εκπομπής τους «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Το δημοφιλές δίδυμο επιστρέφει στο κανάλι μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στην ΕΡΤ1, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Επιστροφή στον ΣΚΑΪ μετά από πέντε χρόνια

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκαναν δηλώσεις στην εκπομπή «Καλημέρα» της Φαίης Μαυραγάνη, όπου μίλησαν για την επερχόμενη πρεμιέρα τους. Το τηλεοπτικό δίδυμο επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, ένα κανάλι στο οποίο είχε παρουσία και στο παρελθόν, μετά από μια πενταετή παραμονή στην ΕΡΤ1.

Οι δύο παρουσιαστές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για αυτή την επιστροφή. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου δήλωσε ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένοι, με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να ξεκινήσουμε» για το «Studio στις 3». Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος πρόσθεσε ότι είναι «πολύ χαρούμενοι» για το νέο αυτό ξεκίνημα.

Η πρεμιέρα και η ώρα προβολής

Το «Studio στις 3» είναι πανέτοιμο να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η εκπομπή θα μεταδίδεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 15:00 το μεσημέρι, στην απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ. Η ανακοίνωση του καναλιού καλωσορίζει τη νέα τηλεοπτική σεζόν με το ολοκαίνουργιο αυτό μαγκαζίνο.

Η επιλογή της απογευματινής ζώνης σηματοδοτεί την επιστροφή των δύο δημοσιογράφων σε μία ώρα που τους έχει φιλοξενήσει και στο παρελθόν. Η εκπομπή φιλοδοξεί να αποτελέσει μια καθημερινή συνήθεια για τους τηλεθεατές, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Το περιεχόμενο του «Studio στις 3»

Το «Studio στις 3» περιγράφεται ως ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του καναλιού, η εκπομπή θα εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας. Στόχος είναι να προσφέρει στους τηλεθεατές μια ζωντανή εκπομπή, γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμα και το κάνουν λίγο καλύτερο.

Η εκπομπή θα φιλτράρει την επικαιρότητα και θα εστιάζει σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν. Θα συναντά ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και θα προτείνει αφορμές για μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας, προσφέροντας ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Φρέσκια ματιά και θετική ενέργεια

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, μαζί με τους αγαπημένους συνεργάτες τους, στήνουν μια εκπομπή που θα χαρακτηρίζεται από φρέσκια δημοσιογραφική ματιά, θετική ενέργεια και χιούμορ. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να δώσει έναν ιδιαίτερο τόνο στο μαγκαζίνο, διαφοροποιώντας το.

Οι παρουσιαστές έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι τηλεθεατές θα μπορούν να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται ταυτόχρονα, μέσα από μια ευχάριστη και εποικοδομητική συζήτηση. Η εκπομπή θα προσπαθήσει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, διατηρώντας πάντα έναν θετικό και αισιόδοξο χαρακτήρα.

Οι δηλώσεις των παρουσιαστών

Σε ερώτηση για το περιεχόμενο της εκπομπής, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ρώτησε χαρακτηριστικά: «Έβλεπες την εκπομπή παλιά; Ωραία… Αυτήν θα ξαναδείς». Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου συμπλήρωσε αυτή τη δήλωση, τονίζοντας τη συνέχεια στην προσέγγισή τους.

«Ε, ναι αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι κι αλλιώς, κάθε σεζόν κάτι καινούργιο προσθέτεις. Και κάτι που δεν σου πήγαινε το αφαιρείς. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που ξέρετε ότι κάνουμε θα συνεχίσουμε να κάνουμε», δήλωσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, υπογραμμίζοντας ότι η βασική φιλοσοφία της εκπομπής θα παραμείνει ίδια, με μικρές προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σεζόν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis