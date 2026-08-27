Ο Αθήνα 9.84 επανεκπέμπει με playlist από τον Υμηττό

Ο δημοτικός ραδιοσταθμός Αθήνα 9.84 ξεκίνησε σήμερα το πρωί να επανεκπέμπει πρόγραμμα, λειτουργώντας σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Η επαναλειτουργία του σταθμού έρχεται μετά από ένα δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα τα ξημερώματα. Τεχνικοί κατάφεραν να αποκαταστήσουν την εκπομπή του σήματος στα FM από τις εγκαταστάσεις του Υμηττού, προσφέροντας ξανά ραδιοφωνική παρουσία στον αέρα.

Επαναλειτουργία σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης

Ο Αθήνα 9.84 επανήλθε στα ερτζιανά σήμερα το πρωί, αντιμετωπίζοντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή η εξέλιξη ακολούθησε ένα δεύτερο περιστατικό που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, το οποίο οδήγησε στην ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του σταθμού. Οι προσπάθειες των τεχνικών ήταν καθοριστικές για την εκ νέου εκπομπή του σήματος.

Η επανεκπομπή πραγματοποιείται υπό ειδικές συνθήκες, με τους αρμόδιους να εργάζονται εντατικά για την πλήρη αποκατάσταση όλων των συστημάτων. Η προσωρινή αυτή λύση επιτρέπει στον σταθμό να διατηρήσει την παρουσία του στον αέρα, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από τα πρόσφατα γεγονότα.

Τεχνική αποκατάσταση από τον Υμηττό

Η εκπομπή του σήματος στα FM κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση επέμβαση των τεχνικών του δημοτικού ραδιοσταθμού. Συγκεκριμένα, η επαναφορά της λειτουργίας έγινε από τις εγκαταστάσεις του σταθμού που βρίσκονται στη ράχη του Υμηττού. Για την προσωρινή αυτή λύση, χρησιμοποιήθηκε ένα laptop, το οποίο έπαιξε κεντρικό ρόλο στην επανεκκίνηση της εκπομπής.

Αυτή η τεχνική λύση υπογραμμίζει την προσπάθεια να διατηρηθεί η συνέχεια της μετάδοσης, ακόμη και με περιορισμένα μέσα. Οι τεχνικοί εργάστηκαν για να εξασφαλίσουν ότι το σήμα θα φτάσει στους ακροατές, έστω και με αυτή την έκτακτη ρύθμιση.

Πρόγραμμα με playlist και αναμονή για κανονική ροή

Από τον σταθμό ενημερώνουν ότι, για την ώρα, δεν θα μεταδοθούν ζωντανές εκπομπές στον αέρα. Αντ’ αυτού, το πρόγραμμα θα αποτελείται αποκλειστικά από playlist. Αυτή η επιλογή κρίθηκε αναγκαία για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή μουσικής και ενημέρωσης, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των τεχνικών δυνατοτήτων.

Η επιστροφή σε κανονική ροή προγράμματος αναμένεται πιθανόν αύριο. Αυτό θα συμβεί όταν ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και επαναλειτουργήσει απρόσκοπτα ο τεχνολογικός εξοπλισμός του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχνόπολη. Μέχρι τότε, οι ακροατές θα μπορούν να συντονίζονται στη μουσική επιλογή του σταθμού.

Παραμένει εκτός διαδικτύου ο Αθήνα 9.84

Παρά την επανεκπομπή του σήματος στα FM, ο Αθήνα 9.84 παραμένει και σήμερα εκτός διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι οι ακροατές δεν έχουν τη δυνατότητα να τον ακούσουν μέσω internet, όπως συνέβαινε υπό κανονικές συνθήκες. Η πρόσβαση στον σταθμό είναι εφικτή μόνο μέσω των ραδιοφωνικών δεκτών.

Η απουσία από το διαδίκτυο αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα που οι τεχνικές ομάδες καλούνται να επιλύσουν. Η αποκατάσταση της διαδικτυακής παρουσίας είναι μέρος των ευρύτερων προσπαθειών για την πλήρη επαναφορά όλων των υπηρεσιών του δημοτικού ραδιοσταθμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki