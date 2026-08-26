Τσιμτσιλή και Καινούργιου: Έτοιμες για πρεμιέρα στον Alpha με τις εκπομπές τους

Οι τηλεοπτικές εκπομπές «Super Κατερίνα» και «Happy Day» ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους στον Alpha, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει για έκτη χρονιά με τη «Super Κατερίνα», ενώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα καλωσορίσει τους τηλεθεατές για δέκατη τέταρτη σεζόν με το «Happy Day». Και οι δύο παρουσιάστριες υπόσχονται πλούσιο περιεχόμενο και τη γνώριμη θετική τους διάθεση, με τις πρεμιέρες να αναμένονται την ίδια μέρα.

Η επιστροφή της «Super Κατερίνας»

Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται να χαρίσει ξανά τα πιο «super» πρωινά, καθώς η εκπομπή της, «Super Κατερίνα», επιστρέφει για την έκτη της σεζόν στον Alpha. Η παρουσιάστρια, με τη μοναδική της ενέργεια, θα ηγηθεί και πάλι της σταθερής ομάδας της εκπομπής, προσφέροντας μια ακόμη απολαυστική σεζόν στους τηλεθεατές.

Το περιεχόμενο της «Super Κατερίνας» θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ψυχαγωγία και ενημέρωση μέχρι την επικαιρότητα και τον σχολιασμό. Επιπλέον, θα παρουσιάζονται αποκλειστικά θέματα και πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, ενώ οι στήλες της εκπομπής θα είναι εμπλουτισμένες καθημερινά στην ατζέντα της, με στόχο η μέρα να ξεκινά… Super.

Η «ίδια χαρά» του Happy Day

Παράλληλα, το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή επιστρέφει για τη δέκατη τέταρτη σεζόν του στον Alpha, με το χαρακτηριστικό μότο «Νέα σεζόν. Ίδια χαρά!». Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα υπόσχεται να κάνει τα πρωινά των τηλεθεατών πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα και πιο… Happy, διατηρώντας την επιτυχημένη της συνταγή.

Η πρώτη καλημέρα της Σταματίνας Τσιμτσιλή δίνει το έναυσμα για μια ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, καθώς και διασκεδαστικά απρόοπτα, όλα αυτά συνθέτοντας ξανά το επιτυχημένο παζλ του «Happy Day».

Η επιτυχημένη συνταγή των πρωινών εκπομπών

Και οι δύο εκπομπές, «Super Κατερίνα» και «Happy Day», έχουν καθιερωθεί στην πρωινή ζώνη του Alpha, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο ψυχαγωγίας. Η «Super Κατερίνα» συνεχίζει με τη γνώριμη συνταγή της, βασιζόμενη στη σταθερή της ομάδα και την ξεχωριστή ενέργεια της Κατερίνας Καινούργιου, για μία ακόμη απολαυστική σεζόν.

Από την πλευρά του, το «Happy Day» συνεχίζει να αποτελεί την πιο φωτεινή και αισιόδοξη συνήθεια των τηλεθεατών κάθε πρωί. Με την υψηλή δόση θετικής ενέργειας που το χαρακτηρίζει, η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραμένει πιστή στην υπόσχεσή της για πιο φωτεινά και αισιόδοξα πρωινά.

Η σκυτάλη της ψυχαγωγίας στον Alpha

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Alpha, η εκπομπή «Super Κατερίνα» θα πάρει τη σκυτάλη από την Σταματίνα Τσιμτσιλή και το ανανεωμένο «Happy Day» την ίδια μέρα της πρεμιέρας. Αυτή η διαδοχή υπογραμμίζει τη συνεχή ροή ψυχαγωγίας που προσφέρει το κανάλι στην πρωινή του ζώνη, με δύο εκπομπές που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Οι μακροχρόνιες παρουσίες των δύο εκπομπών, με τη «Super Κατερίνα» να φτάνει στην 6η και το «Happy Day» στη 14η σεζόν, επιβεβαιώνουν την επιτυχία τους στην ελληνική τηλεόραση. Και οι δύο παρουσιάστριες, με τις ομάδες τους, είναι έτοιμες να προσφέρουν και φέτος στιγμές ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και θετικής διάθεσης στους τηλεθεατές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis