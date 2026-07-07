Λουπίτα Νιόνγκο: Κριτική στον Όμηρο για την «Ωραία Ελένη» στην ταινία «Οδύσσεια»

Η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία υποδύεται την Ωραία Ελένη στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με τις δηλώσεις της κατά του αρχαίου Έλληνα ποιητή Όμηρου. Στο πλαίσιο των προωθητικών συνεντεύξεων για την ταινία, η Νιόνγκο ρώτησε: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που δόθηκε σε αυτές τις γυναίκες, δεδομένου του πόσο λίγο ασχολήθηκες μαζί τους;». Οι δηλώσεις της, σε συνδυασμό με τις αμφιλεγόμενες επιλογές casting, συμπεριλαμβανομένης της δικής της, πυροδότησαν έντονη συζήτηση, παρά την εξαιρετικά θετική υποδοχή της ταινίας μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της.

Οι δηλώσεις της Νιόνγκο και οι αντιδράσεις

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το τι θα έλεγε στον Όμηρο αν είχε την ευκαιρία, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξέφρασε την κριτική της με αιχμηρό τρόπο. «Θα του έλεγα: “Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που δόθηκε σε αυτές τις γυναίκες, δεδομένου του πόσο λίγο ασχολήθηκες μαζί τους;”». Όταν ρωτήθηκε αν θα έσκυβε προς τα εμπρός με συγκρουσιακή διάθεση, απάντησε: «Ναι. Κάπως έτσι: “Χμμ; Μας θυμάσαι;”». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις, με ορισμένους να τις θεωρούν περιφρονητικές προς το έργο του Όμηρου, το οποίο έχει περίπου 2.800 χρόνια ιστορίας.

Η επιλογή της Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης, που περιγράφεται από τον Όμηρο ως «λευκώλενος», είχε προκαλέσει ήδη έντονες συζητήσεις πριν από τις δηλώσεις της.

Asked what she would say to Homer if she could speak with him, Lupita “Helen of Troy” Nyong'o decided to attack the famous Greek author who died 2800 years ago.



She argues he didn’t give the female characters nearly enough attention is his books



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Αντιδράσεις για το casting

Ανάμεσα στους επικριτές της επιλογής του casting ήταν και ο Έλον Μασκ, ο οποίος χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Χ για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Η Νιόνγκο υπερασπίστηκε την προσέγγιση της ταινίας σε συνέντευξή της στο Elle, λέγοντας: «Αυτή είναι μια μυθολογική ιστορία. Το καστ μας εκπροσωπεί τον κόσμο».

Επιπλέον, άλλες επιλογές στο καστ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, όπως ο τρανς ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Σίνωνα και ο Ινδός ηθοποιός Χιμές Πατέλ ως Ευρύλοχος. Ο ράπερ Τράβις Σκοτ υποδύεται έναν ομηρικό αοιδό, επιλογή που ο Νόλαν υπερασπίστηκε, συνδέοντας την με την παράδοση της προφορικής ποίησης.

Θετική υποδοχή της ταινίας

Παρά τις αντιδράσεις γύρω από τις επιλογές casting, η ταινία απέσπασε εξαιρετικά θετικές πρώτες αντιδράσεις μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Leicester Square. Κριτικοί που παρακολούθησαν την προβολή επαίνεσαν τη 13η ταινία του Νόλαν, χαρακτηρίζοντάς την «άψογη κινηματογράφηση» και «κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα». Το Fandango αναγνώρισε τη μεταφορά ως «απόλυτο θρίαμβο», ενώ άλλοι κριτικοί την περιέγραψαν ως «συγκλονιστική» και «καθαρό σινεμά».

Η ερμηνεία του Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα έχει αποσπάσει ιδιαίτερους επαίνους, με το Indiewire να προβλέπει ότι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Παράλληλα, η ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Αντίνοου χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο δυνατές της ταινίας.