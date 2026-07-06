Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Η Ιουλία πλησιάζει στη λύση της δολοφονίας του Φωκά

Σημαντικές εξελίξεις στην αγαπημένη σειρά

Απόψε στις 22:00, στον Alpha, οι εξελίξεις στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» αναμένονται καθηλωτικές. Η Ιουλία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς είναι έτοιμη να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη δολοφονία του Φωκά, ωστόσο οι κινήσεις της Λέλας δεν έχουν υπολογιστεί.

Η κατάσταση για τις πέντε ηρωίδες της σειράς, τη Μελισσάνθη, την Ιουλία, την Ασπασία, την Πολυξένη και τη Μαγδαληνή, είναι τεταμένη. Η Μελισσάνθη καταρρέει ψυχολογικά μετά από μια σοβαρή απώλεια, ενώ η Ασπασία αποφασίζει να επιστρέψει μόνιμα στο χωριό, αφήνοντας τη Θεοδώρα με τον Σταύρο. Η Πολυξένη, μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας, προσπαθεί να βρει κουράγιο από τη Μάρθα, αλλά μια νέα απώλεια την πλήττει ανεπανόρθωτα.

Η Μαγδαληνή, προσπαθώντας να προχωρήσει χωρίς τον Οδυσσέα, επιστρέφει για να πάρει τον γιο της, αλλά ένα τραγικό γεγονός θα αναστατώσει την οικογένειά της. Στο μεταξύ, η Μελισσάνθη και ο Απόστολος ετοιμάζονται για τη μετακόμισή τους, όταν ένα σοκαριστικό περιστατικό με τον Γεράσιμο τους ανατρέπει τα σχέδια.

Sneak peeks και trailer

Οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν sneak peeks της εκπομπής, όπως τη συγκινητική συνομιλία της Πολυξένης με τη Μάρθα, την έκρηξη στο σπίτι των Σκλαβοδήμων και την απειλή που δέχεται η Ιουλία από τη Λέλα. Το trailer της σειράς υπόσχεται πολλές ανατροπές και συγκινήσεις.

