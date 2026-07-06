Η Μαριλού Κατσαφάδου αναδείχθηκε νικήτρια του «Your Face Sounds Familiar», με την ερμηνεία της ως Τζόνι Κας να της εξασφαλίζει τη μεγάλη νίκη. Η κόρη του Θοδωρή Κατσαφάδου και της αείμνηστης Χριστίνας Βαρζοπούλου πραγματοποίησε 12 εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, εντυπωσιάζοντας το κοινό και τους κριτές. Από τη Σωτηρία Μπέλλου και τον Θέμη Αδαμαντίδη μέχρι την Marisa Paredes και την Μπέτι Μίντλερ, η Μαριλού κατέκτησε την κορυφή στον μεγάλο τελικό του «Your Face Sounds Familiar» το 2026.

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Η συγκινητική αφιέρωση

«Το αφιερώνω στον γιο μου», δήλωσε η Μαριλού Κατσαφάδου αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, πάνω στη σκηνή.

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Τα πρώτα λόγια της νικήτριας

Αμέσως μετά τη νίκη της, η Μαριλού μοιράστηκε τα συναισθήματά της: «Είναι μια βραδιά που δεν έχω ακόμα συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι δουλεύουν για αυτή τη δουλειά, όλη την παραγωγή, τους ανθρώπους, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ, θα ξυπνήσω και τότε νομίζω ότι θα το συνειδητοποιήσω. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά με τη δική του αισθητική και τη δική του καλλιτεχνία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου που ήταν εξαιρετικοί. Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα και έντονα. Δεν το πιστεύω, το βραβείο είναι τεράστιο!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Η μεταμόρφωση σε Τζόνι Κας

Η Μαριλού Κατσαφάδου εντυπωσίασε με τη μεταμόρφωσή της σε Τζόνι Κας, ενώ στον τελικό κλήθηκε να προσεγγίσει και την Marisa Paredes από την ταινία «Ψηλά τακούνια». Η εκφραστικότητά της και η συναισθηματική της φόρτιση κέρδισαν το κοινό και τους κριτές.

Η υποστήριξη από τον πατέρα της

Στον ημιτελικό του YFSF, ο πατέρας της ηθοποιού, Θοδωρής Κατσαφάδος, παρακολούθησε με συγκίνηση την προσπάθεια της κόρης του, βουρκωμένος από την περηφάνια του.