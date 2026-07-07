Η Ανθή Βούλγαρη, δημοσιογράφος του MEGA, βρέθηκε σε θέση να απαντήσει σε ένα μήνυμα τηλεθεάτριας που την προέτρεψε να ενημερώνεται καλύτερα για τις ειδήσεις. Η αφορμή ήταν μια συζήτηση του Στέφανου Κασσελάκη, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στο direct, σύμφωνα με την τηλεθεάτρια.

Το μήνυμα που διάβασε στον αέρα η Βούλγαρη ανέφερε: «Αγαπητή Ανθή, χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασσελάκης στο direct -αν γνωρίζεις τι είναι αυτό- είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Χριστοδουλάκη για το περιβάλλον. Πρέπει όμως κι εσύ να την ακούσεις. Επίσης, ήταν και δυο Οικολόγοι Πράσινοι, που λόγω ώρας θα τους ακούσω σήμερα. Καλό είναι να ενημερώνεσαι σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου, αλλά όταν είσαι στην τηλεόραση, έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αυθεντική ενημέρωση».

Η απάντηση της δημοσιογράφου

Η Ανθή Βούλγαρη δεν άφησε αναπάντητη την κριτική, δηλώνοντας: «Ακούστε να δείτε, επειδή είμαι μάνα, δε σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δε δουλεύω. Αυτό είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και ό,τι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε μια τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνει και το ξημέρωμα και αργά το βράδυ. Το να λέω την άποψή μου, λοιπόν, δε θα μου το στερήσει κανείς, ακόμα κι αν είμαι μάνα. Συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου; Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα. Πάρα πολύ κακό και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις».