Η γη της ελιάς: Ανατροπές και εκπλήξεις λίγο πριν από το μεγάλο φινάλε

Σημαντικές εξελίξεις στην τελευταία εβδομάδα της σειράς

Από τη Δευτέρα 6 έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 22:00, η δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» φέρνει συνεχείς εκπλήξεις καθώς πλησιάζει στο μεγάλο φινάλε της. Οι σχέσεις των χαρακτήρων δοκιμάζονται και μυστικά αρχίζουν να αποκαλύπτονται, με τις ανατροπές να είναι ασταμάτητες.

Περίληψη του αποψινού επεισοδίου

Στο επεισόδιο που θα μεταδοθεί απόψε στις 22:00, η κατάσταση είναι τεταμένη. Η Μαρουσώ μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι έχει χάσει το μωρό της. Στο μεταξύ, η Χρυσούλα αποφασίζει να παραιτηθεί από την ταβέρνα, με την Αριάδνη να καλεί την Αναστασία για βοήθεια.

Παράλληλα, ο Παρασκευάς και η Μυρτώ υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης και ετοιμάζονται να συγκατοικήσουν στο σπίτι του Λυκούργου. Ο Λυκούργος προσπαθεί να πείσει τη Χάιδω να επιστρέψει στο σπίτι, αλλά εκείνη αρνείται. Η Χάιδω προτείνει στην Ισμήνη να αναλάβει τη θέση της Αμαλίας στο Δημαρχείο, και εκείνη δέχεται με ενθουσιασμό.

Η Ισμήνη, από την άλλη, έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Μιχάλη, γεγονός που την αναγκάζει να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στη Φρύνη. Η Αλεξάνδρα επιθυμεί να επιστρέψει στην Κρήτη, αλλά ο Μανώλης δεν θέλει να την αφήσει μόνη της. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο Μανώλης εμπλέκεται σε έναν καβγά, τον οποίο τον τοποθετεί στη λίστα των υπόπτων για έναν φόνο.

Ο Λεωνίδας απαιτεί από τη Μαργαρίτα να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους, αλλά εκείνη του ζητάει χρόνο. Στο μεταξύ, η Βασιλική ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, γεγονός που φέρνει μεγάλη χαρά στον Στέφανο και τα κορίτσια. Τέλος, ο Τζον και η Αθηνά επισκέπτονται το Σούνιο, όπου η Μαρία τους ανακοινώνει ότι θα φύγει για το Λονδίνο για να σπουδάσει εγκληματολογία.

Δείτε το trailer: