Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του «Your Face Sounds Familiar» έχει ήδη ξεκινήσει. Έπειτα από 11 απαιτητικές εβδομάδες γεμάτες μοναδικές μεταμορφώσεις, εκρηκτικές ερμηνείες, δυνατές συγκινήσεις και αξέχαστες τηλεοπτικές στιγμές, το δημοφιλές σόου του ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία απόψε, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 21:00, με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα που υπόσχεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό.

Η Μάχη των 4 Φιναλίστ για τη Μεγάλη Νίκη

Τον τίτλο του μεγάλου νικητή της φετινής σεζόν διεκδικούν τέσσερις καλλιτέχνες που ξεχώρισαν με το ταλέντο και τις φωνητικές τους ικανότητες. Οι 4 φιναλίστ είναι έτοιμοι να υπερβούν για ακόμη μια φορά τον εαυτό τους, προσφέροντας ενέργεια και συναίσθημα στη σκηνή:

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας

Biased Beast

Μέμος Μπεγνής

Μαριλού Κατσαφάδου

Επιστροφή Όλων των Παικτών on Stage

Σημαντικό κομμάτι αυτής της μεγάλης γιορτής θα αποτελέσουν και οι υπόλοιποι αγαπημένοι διαγωνιζόμενοι της φετινής σεζόν, οι οποίοι θα ανέβουν ξανά στο stage του σόου. Η Αφροδίτη Χατζημηνά, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Ίντρα Κέιν, η Μαριάντα Πιερίδη και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης επιστρέφουν για να ολοκληρώσουν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ένα τηλεοπτικό ταξίδι γεμάτο μουσική και λάμψη.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται ο σαρωτικός Σάκης Ρουβάς, ενώ η δυνατή κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, έχει ήδη μιλήσει στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, δίνοντας το στίγμα της αποψινής βραδιάς.

Ο «Πυρετός» στα Παρασκήνια και η Μαγεία του Καθρέφτη

Πίσω από τις κάμερες, δεκάδες άνθρωποι που στελεχώνουν τη δημιουργική και τεχνική ομάδα του «Your Face Sounds Familiar» εργάζονται ασταμάτητα τις τελευταίες ώρες. Φωτογραφίες και βίντεο από τα παρασκήνια αποκαλύπτουν τον «πυρετό» προετοιμασίας, το εξαιρετικό κλίμα και τον ενθουσιασμό που επικρατεί στα καμαρίνια.

Η πραγματική μαγεία του σόου κρύβεται σε όλη τη διαδρομή που οδηγεί στη μοναδική στιγμή μπροστά στον καθρέφτη, εκεί όπου η αντανάκλαση δείχνει ότι η μεταμόρφωση έχει ολοκληρωθεί και η ψευδαίσθηση έχει γίνει πλέον τηλεοπτική πραγματικότητα.