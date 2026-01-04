Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με την πρωινή ενημέρωση στην Ελλάδα, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 74 ετών, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η είδηση του θανάτου του «πατριάρχη» του «Καλημέρα Ελλάδα» σκόρπισε τη συγκίνηση σε εκατομμύρια τηλεθεατές που μεγάλωσαν μαζί του.

Η τελευταία εξομολόγηση στον Νίκο Χατζηνικολάου

Λίγους μήνες πριν από το τέλος, τον Μάιο του 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ανοίξει την καρδιά του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω». Εκεί, είχε μιλήσει για την απόφαση να αποχωρήσει από τον «αέρα» μετά από 34 χρόνια, παραδεχόμενος: «Δεν έχω πια τη ζωντάνια, το πάθος και τον ενθουσιασμό που είχα. Ήμουν σίγουρος για την απόφασή μου».

Το ξύπνημα στις 01:45 και οι «εκρήξεις» στο στούντιο

Στην ίδια συνέντευξη, αποκάλυψε το εξαντλητικό του πρόγραμμα: «Ξυπνάω στις 01:45 χωρίς ξυπνητήρι. Είμαι πρωινός τύπος». Παράλληλα, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις εντάσεις στο στούντιο: «Ήμουν ο άνθρωπος των πέντε λεπτών. Ακόμα και οι εκρήξεις μου διαρκούσαν πέντε λεπτά, αλλά όπως και οι σεισμοί, μπορεί να είχαν δυσάρεστες συνέπειες».

Η σύζυγός του, Τίνα: «Έπρεπε να είναι του θανατά για να μη δουλέψει»

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, η σύζυγός του Τίνα Παπαδέλη είχε μιλήσει για την αφοσίωσή του: «Η αφοσίωσή του στη δουλειά ήταν κάτι το τρομακτικό. Έκανε εκπομπή την τελευταία μέρα όπως ακριβώς την πρώτη». Η ίδια είχε εκφράσει την επιθυμία τους να ταξιδέψουν μαζί μετά τη συνταξιοδότησή του, ένα όνειρο που δυστυχώς κόπηκε απότομα.

Η στιγμή που λύγισε: «Με τσάκισες Ιάσονα»

Η πιο συγκινητική στιγμή της τελευταίας του συνέντευξης ήταν το μήνυμα του γιου του, Ιάσονα: «Μπαμπά, είμαι αφάνταστα περήφανος για σένα. Έχεις επεκτείνει τη δικιά μου οικογένεια, γιατί όλος ο κόσμος μου λέει "μας μεγάλωσε ο Παπαδάκης"». Ο Γιώργος Παπαδάκης, δακρυσμένος, είχε ψιθυρίσει: «Με τσάκισες... είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για τα παιδιά μου».

Μια ιστορία 34 ετών

Από το 1992 έως τον Ιούλιο του 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης υπηρέτησε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, δημιουργώντας τη δική του σχολή στη δημοσιογραφία. Το τελευταίο του «αντίο» στον αέρα, στις 4 Ιουλίου 2025, ήταν προφητικό: «Δε θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου... Καλημέρα Ελλάδα για τελευταία φορά».

Διαβάστε ακόμα: Survivor 2026: Αυτή είναι η «ομάδα των Αθηναίων» – Τα ονόματα και τα βιογραφικά των παικτών που αναχωρούν για Άγιο Δομίνικο