Eurovision 2023: Αυτά είναι τα 37 υποψήφια τραγούδια - Ποια είναι τα φαβορί

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Μαρτίου η παρουσίαση των 37 υποψήφιων τραγουδιών που θα λάβουν μέρος στον 67ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. Η Γεωργία ήταν η τελευταία χώρα που έδωσε στη δημοσιότητα το κομμάτι που θα την εκπροσωπήσει φέτος στο Λίβερπουλ, ολοκληρώνοντας το παζλ των συμμετοχών.

Η EBU δημοσίευσε μέσα από το επίσημο κανάλι του διαγωνισμού στο YouTube ένα συγκεντρωτικό βίντεο με όλα τα υποψήφια τραγούδια, που θα διεκδικήσουν τον ερχόμενο Μάιο την πρωτιά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά, η Σουηδία με τη Loreen παραμένει το απόλυτο φαβορί του φετινού διαγωνισμού, με τις στοιχηματικές εταιρίες να θεωρούν σχεδόν δεδομένη τη δεύτερη νίκη της μετά το 2012. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Φινλανδία, η Ουκρανία, η Νορβηγία και το Ισραήλ.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Ελλάδα με τον Victor Vernicos και το τραγούδι What They Say βρίσκεται στην 28η θέση, ενώ μία θέση ψηλότερα βρίσκεται η Κύπρος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι μία πιο ρεαλιστική εικόνα των στοιχημάτων θα έχουμε κατά την εβδομάδα των πρώτων προβών, όπου θα έχουμε και μία εικόνα της σκηνικής παρουσίας των χωρών, η οποία μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Υπενθυμίζουμε πως ο Α’ Ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου, ο Β’ Ημιτελικός (στον οποίο συμμετέχουν Ελλάδα και Κύπρος) στις 11 Μαΐου και ο Μεγάλος Τελικός στις 13 Μαΐου.

πηγή: zappit.gr