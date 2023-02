Το Survivor All Star ή αλλιώς... το ριάλιτι σχέσεων - Φέτος οι παίκτες φαίνεται να έχουν επικεντρωθεί στους... έρωτες

Σε ....The Bachelor και Power of Love έχει μετατραπεί φέτος το Survivor All Star, μιας και πλέον απασχολεί περισσότερο για τα ερωτικά των παικτών παρά για τις αγωνιστικές τους δυνατότητες.

Το κερασάκι φυσικά στην τούρτα ήταν η επεισοδιακή είσοδος της Ελευθερίας Ελευθερίου και το ξέσπασμά της προς τον Μάριο Πρίαμο, οι οποίοι βέβαια φαίνεται πως είναι ξανά μαζί.

Μάλιστα, το μεσημέρι του Σαββάτου, η εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και ο Χάρης Λεμπιδάκης έφεραν στο φως μερικές αποκαλύψεις για τους παίκτες της Μπλε ομάδας, επιβεβαιώνοντας πια πόσο… διαβασμένοι έχουν μπει φέτος οι παίκτες στο παιχνίδι!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, ένας παίκτης των Μαχητών που είναι αρκετά δημοφιλής στην Ελλάδα έστησε πλεκτάνη με μια συμπαίκτριά του να προσποιηθούν το ερωτευμένο ζευγάρι προκειμένου να τους ακολουθήσει η κάμερα στο δάσος.

Αυτό, όμως, δεν συνέβη και το σχέδιό τους ναυάγησε. Να δούμε τι άλλο θα σκεφτούν!