Χρυσές Σφαίρες 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

από: Ειρήνη Ντάντου | 12 Δεκεμβρίου 2022 - 17:09 | Media
Χρυσές Σφαίρες 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα (12/12) στο Μπέβερλι Χιλς οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2023.

 Οι Mayan Lopez και Selenis Leyva της νέας κωμικής σειράς του NBC «Lopez vs. Lopez» και η πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA), Helen Hoehne, ανακοίνωσαν τους πέντε υποψήφιους για καθεμία από τις 27 κατηγορίες βραβείων.

Οι υποψήφιοι ψηφίστηκαν από 96 μέλη και, για πρώτη φορά, 103 διεθνείς ψηφοφόρους από διεθνείς βιομηχανικούς οργανισμούς, γνωστά φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου και επαγγελματίες της δημοσιογραφίας. Αυτή η ποικιλόμορφη ομάδα ψηφοφόρων εκπροσωπεί 62 διαφορετικές χώρες σε όλον τον κόσμο.

Η 80η απονομή των Χρυσών Σφαίρων θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη.

H πλήρης λίστα των υποψηφίων:
BEST MOTION PICTURE – DRAMA
AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures) 

ELVIS (Warner Bros)

THE FABELMANS (Universal Pictures)

TÁR (Focus Features) 
TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures) 

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – DRAMA

CATE BLANCHETT   TÁR

OLIVIA COLMAN   EMPIRE OF LIGHT

VIOLA DAVIS   THE WOMAN KING

ANA DE ARMAS   BLONDE

 MICHELLE WILLIAMS   THE FABELMANS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA
AUSTIN BUTLER   ELVIS

BRENDAN FRASER   THE WHALE

HUGH JACKMAN   THE SON

BILL NIGHY   LIVING

JEREMY POPE   THE INSPECTION

BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
BABYLON (Paramount Pictures)

THE BANSHEES OF INISHERIN (Searchlight Pictures)

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (A24)

GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (Netflix)

TRIANGLE OF SADNESS (Neon)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
LESLEY MANVILLE   MRS. HARRIS GOES TO PARIS

MARGOT ROBBIE   BABYLON

ANYA TAYLOR-JOY   THE MENU

EMMA THOMPSON   GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

MICHELLE YEOH   EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
DIEGO CALVA    BABYLON

DANIEL CRAIG    GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY

ADAM DRIVER    WHITE NOISE

COLIN FARRELL    THE BANSHEES OF INISHERIN

RALPH FIENNES    THE MENU

BEST MOTION PICTURE – ANIMATED
GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)

INU-OH (GKIDS)

MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)

TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)

BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE (FORMERLY FOREIGN LANGUAGE)
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT   (GERMANY)  (Netflix)

ARGENTINA, 1985   (ARGENTINA)  (Amazon Prime Video)

CLOSE   (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS)  (A24)

DECISION TO LEAVE   (SOUTH KOREA)  (MUBI)

RRR   (INDIA)  (Variance Films)

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
ANGELA BASSETT    BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

KERRY CONDON    THE BANSHEES OF INISHERIN

JAMIE LEE CURTIS    EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

DOLLY DE LEON    TRIANGLE OF SADNESS

CAREY MULLIGAN    SHE SAID

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
BRENDAN GLEESON   THE BANSHEES OF INISHERIN

BARRY KEOGHAN   THE BANSHEES OF INISHERIN

BRAD PITT   BABYLON

KE HUY QUAN   EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

EDDIE REDMAYNE   THE GOOD NURSE

BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE
JAMES CAMERON    AVATAR: THE WAY OF WATER

DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT    EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

BAZ LUHRMANN    ELVIS

MARTIN MCDONAGH    THE BANSHEES OF INISHERIN

STEVEN SPIELBERG    THE FABELMANS

BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE
TODD FIELD    TÁR

DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT    EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

MARTIN MCDONAGH    THE BANSHEES OF INISHERIN

SARAH POLLEY    WOMEN TALKING

STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER    THE FABELMANS

BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE
CARTER BURWELL   THE BANSHEES OF INISHERIN

ALEXANDRE DESPLAT   GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

HILDUR GUÐNADÓTTIR   WOMEN TALKING

JUSTIN HURWITZ   BABYLON

JOHN WILLIAMS   THE FABELMANS

BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE
“CAROLINA” — WHERE THE CRAWDADS SING
Music by:    Taylor Swift
Lyrics by:    Taylor Swift

“CIAO PAPA” — GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
Music by:    Alexandre Desplat
Lyrics by:    Roeban Katz, Guillermo del Toro

“HOLD MY HAND” — TOP GUN: MAVERICK
Music by:    Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice
Lyrics by:    Lady Gaga, BloodPop

“LIFT ME UP” — BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Music by:    Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
Lyrics by:    Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson

“NAATU NAATU” — RRR
Music by:    M.M. Keeravani
Lyrics by:    Kala Bhairava, Rahul Sipligunj

Τηλεόραση
BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
BETTER CALL SAUL   AMC+/AMC

THE CROWN   NETFLIX

HOUSE OF THE DRAGON   HBO MAX

OZARK   NETFLIX

SEVERANCE   APPLE TV+

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
EMMA D’ARCY   HOUSE OF THE DRAGON

LAURA LINNEY   OZARK

IMELDA STAUNTON   THE CROWN

HILARY SWANK   ALASKA DAILY

ZENDAYA   EUPHORIA

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
JEFF BRIDGES   THE OLD MAN

KEVIN COSTNER   YELLOWSTONE

DIEGO LUNA   ANDOR

BOB ODENKIRK   BETTER CALL SAUL

ADAM SCOTT   SEVERANCE

BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ABBOTT ELEMENTARY    ABC

THE BEAR    FX

HACKS    HBO MAX

ONLY MURDERS IN THE BUILDING    HULU

WEDNESDAY    NETFLIX

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
QUINTA BRUNSON   ABBOTT ELEMENTARY

KALEY CUOCO   THE FLIGHT ATTENDANT

SELENA GOMEZ   ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JENNA ORTEGA   WEDNESDAY

JEAN SMART   HACKS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
DONALD GLOVER   ATLANTA

BILL HADER   BARRY

STEVE MARTIN   ONLY MURDERS IN THE BUILDING

MARTIN SHORT   ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JEREMY ALLEN WHITE   THE BEAR

BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
BLACK BIRD   APPLE TV+

DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY   NETFLIX

THE DROPOUT   HULU

PAM & TOMMY   HULU

THE WHITE LOTUS   HBO MAX

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
JESSICA CHASTAIN   GEORGE & TAMMY

JULIA GARNER   INVENTING ANNA

LILY JAMES   PAM & TOMMY

JULIA ROBERTS   GASLIT

AMANDA SEYFRIED   THE DROPOUT

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
TARON EGERTON   BLACK BIRD

COLIN FIRTH   THE STAIRCASE

ANDREW GARFIELD   UNDER THE BANNER OF HEAVEN

EVAN PETERS   DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

SEBASTIAN STAN   PAM & TOMMY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
JENNIFER COOLIDGE   THE WHITE LOTUS

CLAIRE DANES   FLEISHMAN IS IN TROUBLE

DAISY EDGAR-JONES   UNDER THE BANNER OF HEAVEN

NIECY NASH   DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

AUBREY PLAZA   THE WHITE LOTUS

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
F. MURRAY ABRAHAM   THE WHITE LOTUS

DOMHNALL GLEESON   THE PATIENT

PAUL WALTER HAUSER   BLACK BIRD

RICHARD JENKINS   DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

SETH ROGEN   PAM & TOMMY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES
ELIZABETH DEBICKI   THE CROWN

HANNAH EINBINDER   HACKS

JULIA GARNER   OZARK

JANELLE JAMES   ABBOTT ELEMENTARY

SHERYL LEE RALPH   ABBOTT ELEMENTARY

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN A MUSICAL-COMEDY OR DRAMA TELEVISION SERIES
JOHN LITHGOW   THE OLD MAN

JONATHAN PRYCE   THE CROWN

JOHN TURTURRO   SEVERANCE

TYLER JAMES WILLIAMS   ABBOTT ELEMENTARY

HENRY WINKLER   BARRY

NOMINATIONS BY MOTION PICTURE DISTRIBUTOR   
Searchlight Pictures    12
A24    10
Netflix    9
Paramount Pictures    7
Universal Pictures    7
Walt Disney Studios Motion Pictures    5
Focus Features    4
Warner Bros    3
Neon    2
Orion Pictures / United Artists Releasing    2
Sony Pictures Classics    2
Variance Films    2
Amazon Prime Video    1
Columbia Pictures    1
GKIDS    1
MUBI    1
TriStar Pictures    1

NOMINATIONS BY TELEVISION DISTRIBUTOR
HBO Max    14
Netflix    14
hulu    10
FX    9
ABC    6
Apple TV+    6
AMC+/AMC    2
Disney+    1
Paramount Network    1
Showtime    1
Starz    1

NOMINATIONS BY MOTION PICTURE
The Banshees of Inisherin    8
Everything Everywhere All at Once    6
Babylon    5
The Fabelmans    5
Elvis    3
Guillermo del Toro’s Pinocchio    3
TÁR    3
Avatar: The Way of Water    2
Black Panther: Wakanda Forever    2
Glass Onion: A Knives Out Mystery    2
The Menu    2
RRR    2
Top Gun: Maverick    2
Triangle of Sadness    2
Women Talking    2
All Quiet on the Western Front    1
Argentina, 1985    1
Blonde    1
Close    1
Decision to Leave    1
Empire of Light    1
Good Luck to You, Leo Grande    1
The Good Nurse    1
The Inspection    1
Inu-Oh    1
Living    1
Marcel the Shell with Shoes On    1
Mrs. Harris Goes to Paris    1
Puss in Boots: The Last Wish    1
She Said    1
The Son    1
Turning Red    1
The Whale    1
Where the Crawdads Sing    1
White Noise    1
The Woman King    1

NOMINATIONS BY TELEVISION SERIES OR PROGRAM
Abbott Elementary    5
The Crown    4
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story    4
Only Murders in the Building    4
Pam & Tommy    4
The White Lotus    4
Black Bird    3
Hacks    3
Ozark    3
Severance    3
Barry    2
The Bear    2
Better Call Saul    2
The Dropout    2
House of the Dragon    2
The Old Man    2
Under the Banner of Heaven    2
Wednesday    2
Alaska Daily    1
Andor    1
Atlanta    1
Euphoria    1
Fleishman Is in Trouble    1
The Flight Attendant    1
Gaslit    1
George & Tammy    1
Inventing Anna    1
The Patient    1
The Staircase    1
Yellowstone     1

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