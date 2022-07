Survivor: Βγήκαν στον τάκο και θα δώσουν την ύστατη μάχη. Ποιοι θα είναι οι τρεις του τελικού;

Αυλαία έριξε το Survivor, το βράδυ της Δευτέρας, όσον αφορά τον Άγιο Δομίνικο καθώς οι τέσσερις φιναλίστ αποχώρησαν για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Εδώ όπου και θα λάβουν χώρα ο μεγάλος ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Πριν από αυτή την… φυγή, ωστόσο, οι τέσσερις παίκτες του Survivor βρέθηκαν και πάλι στον στίβο μάχης για δύο τελευταίους αγώνες που θα «κλείδωναν» τις δυο καρέκλες του ημιτελικού. Προς έκπληξη πολλών, το πρώτο χρυσό εισιτήριο για την Αθήνα πήρε ο Στάθης Σχίζας.

Και αυτό καθώς ο επιχειρηματίας και παίκτης του Survivor κατάφερε να εξασφαλίσει την θέση στον ημιτελικό κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα μιας και έφτασε στις έξι νίκες μαζί με τον Άρη Σοϊλέδη και τον κέρδισε στο one to one ματς!

Στη συνέχεια του επεισοδίου της Δευτέρας ...

