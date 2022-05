Eurovision 2022 Τελικός: Μεγάλη νίκη της Ουκρανίας. Η Ελλάδα στην όγδοη θέση

Σε μία βραδιά γεμάτη μουσική, θέαμα και αντιπολεμικά μηνύματα, μεγάλη νικήτρια της 66ης Eurovision αναδείχθηκε η Ουκρανία με το τραγούδι Stefania. Όπως περιμέναμε, το συγκρότημα Kalush Orchestra από τη χώρα που έχει δεχθεί ρωσική εισβολή, σάρωσε στις ψήφους του κοινού και με 631 πόντους κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Με το μότο «The Sound of Beauty» (Ο ήχος της ομορφιάς) πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/5) ο μεγάλος τελικός του 66ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που φιλοξενήθηκε φέτος στο Pala Olimpico του Τορίνο, μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 και τον παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού καθορίστηκε από τον συνδυασμό των βαθμολογιών των κριτικών επιτροπών και των τηλεθεατών και από τις 40 χώρες, που πήραν φέτος συμμετοχή. Στον τελικό, διαγωνίστηκαν 25 φιναλίστ. Νικήτρια τού φετινού μουσικού διαγωνισμού τραγουδιού αναδείχθηκε η Ουκρανία με τους Kalush Orchestra με το τραγούδι «Stefania», ενώ η Ελλάδα και η Αμάντα Γεωργιάδη, με το «Die Together», κατέκτησε την 8η θέση.

«Φωτιά» στο Pala Olimpico έβαλαν οι Maneskin, με την εμφάνισή τους. Το διάσημο συγκρότημα από την Ιταλία που έκανε το κοινό να παραληρεί το 2021 με την επιτυχία «Zitti E Buoni», επέστρεψε στον τελικό της φετινής Eurovision, με ένα νέο τραγούδι. Το single «Supermodel» κυκλοφόρησε το βράδυ της Παρασκευής 13 Μαΐου, όμως το συγκρότημα το ερμήνευσε για πρώτη φορά απόψε. Νωρίτερα, ο Νταμιάνο Νταβίντ ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως είχε έναν τραυματισμό στο πόδι, ενώ ανάρτησε επίσης, ένα στιγμιότυπο που τον δείχνει να στηρίζεται σ' ένα μπαστούνι.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών ήταν: Τσεχία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ελβετία, Γαλλία, Νορβηγία, Αρμενία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ουκρανία, Γερμανία, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισλανδία, Μολδαβία, Σουηδία, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Σερβία και Εσθονία.

Στο σχολιασμό και στην παρουσίαση ήταν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ στη ραδιοφωνική μετάδοση για το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, στον τελικό της Eurovision το ανακοίνωσε η Στεφανία Λυμπερακάκη, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στον περσινό διαγωνισμό.

Eurovision 2022: Η Ελληνίδα... νεράιδα, όπως πολλοί αποκάλεσαν την Αμάντα Γεωργιάδη με την εντυπωσιακή αλλά συγχρόνως και ρομαντική εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision, έκανε αυτό για το οποίο είχε δεσμευτεί!



Η νεαρή ερμηνεύτρια του Die together κατάφερε τελικά να κατακτήσει μία διόλου κακή θέση στον τελικό του φετινού 66ου Διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και η δέσμευσή της πριν δώσει τον αγώνα της on stage, να χαρίσει δηλαδή τον καλύτερό της εαυτό για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έγινε πράξη.

Η Αμάντα, όπως στον Α' Ημιτελικό, έτσι και απόψε, στον μεγάλο τελικό, ερμήνευσε το κομμάτι της με ηρεμία, προσήλωση στο στόχο της και χωρίς εξάρσεις και μάγεψε την Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γραφεία στοιχημάτων μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν τον τελικό, έδιναν την Ελλάδα μέσα στην πρώτη δεκάδα, καθώς το τραγούδι, από την πρώτη κιόλας μέρα προώθησής του στην Ευρώπη και τους eurofans είχε κατακτήσει τις καρδιές όλων.Σε μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και στην ιστορία των Ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα ή καταποντιζόταν σε πολύ χαμηλές θέσεις στην τελική κατάταξη ή κατάφερνε να μπει στην τελική δεκάδα.

Δείτε παρακάτω τον πίνακα των συμμετοχών της χώρας μας από το 2001 μέχρι πέρυσι:



2001

Antique

Αγγλικά, Ελληνικά

"Die for You"

3



2002

Μιχάλης Ρακιντζής

Αγγλικά

"S.A.G.A.P.O."

17



2003

Μαντώ

Αγγλικά

"Never Let You Go"

17



2004

Σάκης Ρουβάς

Αγγλικά

"Shake It"

3



2005

Έλενα Παπαρίζου

Αγγλικά

"My Number One"

1



2006

Άννα Βίσση

Αγγλικά

"Everything"

9



2007

Σαρμπέλ

Αγγλικά

"Yassou Maria" (Γεια σου Μαρία)

7



2008

Καλομοίρα Σαράντη

Αγγλικά

"Secret Combination"

3



2009

Σάκης Ρουβάς

Αγγλικά

"This Is Our Night"

7



2010

Γιώργος Αλκαίος & Friends

Ελληνικά

"ΩΠΑ!"

8



2011

Λούκας Γιώρκας & Stereo Mike

Αγγλικά, Ελληνικά

"Watch My Dance"

7



2012

Ελευθερία Ελευθερίου

Αγγλικά

"Aphrodisiac"

17



2013

Koza Mostra & Αγάθωνας Ιακωβίδης

Αγγλικά, Ελληνικά

"Alcohol Is Free"

6



2014

Freaky Fortune & Riskykidd

Αγγλικά

"Rise Up"

20



2015

Μαρία Έλενα Κυριάκου

Αγγλικά

"One Last Breath"

19



2016

Argo

Αγγλικά, Ποντιακά

"Utopian Land"

Δεν προκρίθηκε

2017

Demy

Αγγλικά

"This Is Love"

19



2018

Γιάννα Τερζή

Ελληνικά

"Όνειρό Μου"

Δεν προκρίθηκε

2019

Κατερίνα Ντούσκα

Αγγλικά

"Better Love"

21



2020

Stefania

Αγγλικά

"Supergirl"

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

2021

Stefania

Αγγλικά

"Last Dance"

10



Η Αμάντα Γεωργιάδη φέτος κατάφερε να κατακτήσει την έκτη θέση από τις επιτροπές, συγκεντρώνοντας 158 πόντους από την πρώτη φάση της ψηφοφορίας.

Στο televoting τώρα, η Ελλάδα πήρε συνολικά από το κοινό 57 ψήφους.

Τελικά κατέκτησε την όγδοη θέση.

Δείτε παρακάτω την εμφάνισή της στη σκηνή του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision: