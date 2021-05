Eurovision 2021 Τελικός: Η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού εντυπωσίασε

Ο 65ος διαγωνισμός της Eurovision ξεκινά.

Το διαγωνιστικό μέρος ανοίγει η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και το El Diablo.

Η σκηνή παίρνει φωτιά, η Έλενα με μοναδική ερμηνεία και άψογη σκηνική παρουσία βάζει φωτιά στην Ahoy Arena.

Η Κύπρος η οποία το 2019 έζησε με την Ελένη Φουρέιρα την πιο σημαντική στιγμή της στον διαγωνισμό όταν κατέκτησε τη δεύτερη θέση με το τραγούδι Fuego, ευελπιστεί πως φέτος θα καταφέρει να φτάσει και την απόλυτη κορυφή και αν κρίνουμε από την αποφασιστικότητα με την οποία είδαμε απόψε την Έλενα Τσαγκρινού να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, τότε... όλα μπορούν να γίνουν!

Να θυμίσουμε ότι η Έλενα Τσαγκρινού διαγωνίστηκε την περασμένη Τρίτη στην όγδοη κατά σειρά θέση της βραδιάς του Α' Ημιτελικού και κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω της όλα τα βλέμματα με τον σέξι χορό της μαζί με τις χορεύτριές της αλλά και την καταπληκτική ερμηνεία της. Αυτό ήταν μόνο η αρχή καθώς απόψε η Έλενα πραγματικά ήταν καλύτερη από κάθε άλλη φορά και έδωσε το 100% των δυνάμεών της για να ξεχωρίσει.

Η νεαρή τραγουδίστρια λικνίστηκε στους ρυθμούς του μπιτάτου κομματιού φορώντας το σέξι ασημί φόρεμα με κρόσσια, που είχε δημιουργήσει ειδικά για την περίσταση η Σήλιας Κριθαριώτη, ενώ οι τέσσερις χορεύτριες ήταν ντυμένες με κόκκινες vinyl φόρμες.

Στο τέλος της ερμηνείας της, η Έλενα ευχαρίστησε την Ευρώπη για το χειροκρότημα και τη στήριξη των eurofans οι οποίοι μέχρι και σήμερα δήλωναν φανατικοί αυτής της προσπάθειας της Κύπρου που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται δυναμικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και "φλερτάρει" επικίνδυνα με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και -γιατί όχι- τη μεγάλη νίκη!

