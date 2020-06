Άρωμα Ελλάδας θα έχει η ταινία του Netflix για τη Eurovision.



Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του επίσημου trailer του Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, μέσα από την ανεπίσημη fanpage του Netflix Greece έγινε γνωστό πως η ταινία με πρωταγωνιστές τους Will Ferrell και Rachel McAdams θα έχει και ελληνική μεταγλώττιση.



Συγκεκριμένα, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης θα δώσει τη φωνή του στον ρόλο που θα υποδυθεί ο Will Ferrell, η Τάνια Παλαιολόγου θα δανείσει τη φωνή της στην Rachel McAdams, ενώ οι Αντώνης Λουδάρος και Δημήτρης Μακαλιάς θα κάνουν τους ρόλους των Olafur Olafsson και Graham Norton αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι το Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga θα κυκλοφορήσει στο ελληνικό Netflix στις 26 Ιουνίου.