My Style Rocks 3: Tα σχόλια των κριτών που προκάλεσαν τα κλάματα παίκτριας

H Αρετή Λις εμφανίστηκε μπροστά στους κριτές του My Style Rocks 3 προκειμένου να παρουσιάσει το ανδρόγυνο look της.



Τα λόγια των κριτών έκαναν την παίκτρια του διαγωνισμού να συγκινηθεί τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να το κρύψει από την κάμερα.



«Έχεις φέρει έναν αέρα, αυτόν τον αέρα που έχουν οι Έλληνες από το εξωτερικό, που έχετε μια πολύ ωραία αύρα που λείπει από εμάς. Είσαι πάρα πολύ χαριτωμένη, ενώ είσαι μια γυναίκα τόσο ψηλή και θεωρητική. Τι να σου πω; Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ; Το look σου μ’ αρέσει απίστευτα πολύ» ανέφερε η Έλενα Χριστοπούλου.



Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Λάκης Γαβαλάς ο οποίος είπε στην παίκτρια: «Μ’ αρέσει το στυλ που έχεις, θεωρώ ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος» και την βαθμολόγησε με 5.



Η Αρετή Λις ακούγοντας τα λόγια αυτά συγκινήθηκε και τα δάκρυα άρχισαν να κυλάνε στον πρόσωπο της.



Ο Στέλιος Κουδουνάρης θέλησε να μάθει τι προκάλεσε τη συγκίνηση της παίκτριας.



«Αυτό που νιώθουμε όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού. Η συγκίνηση… Γιατί μένω αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και μου λείπει η Ελλάδα. Και για τα όσα μου είπε η κ. Χριστοπούλου. Είχε δίκιο ο κ. Λάκης, δύσκολα συναντάς γυναίκες οι οποίες παινεύουν μια άλλη» ανέφερε η παίκτρια με κοκκινισμένα από το κλάμα μάτια.