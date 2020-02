Η Βίκυ Χατζηβασιλείου στο Open - Πότε επιστρέφει η νέα εκδοχή του "Πάμε Πακέτο"

Οριστικά στο Open εντάσσεται η Βίκυ Χατζηβασιλείου, που έδωσε τα χέρια με τους ιθύνοντες του σταθμού και μπήκε ήδη σε φάση προετοιμασίας για την τηλεοπτική της επιστροφή. Η επιστροφή της θα γίνει σε δύο φάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, η νέα εκδοχή του «Πάμε Πακέτο» δεν θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, όπως επιθυμούσαν αρχικά στο Open, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπάρχει απαιτούμενος χρόνος για να προετοιμαστεί σωστά.

Το πιθανότερο είναι η κοινωνική εκπομπή να επιστρέψει στον αέρα στις αρχές της επόμενης σεζόν. Ο Alpha έχει κατοχυρώσει τον τίτλο «Πάμε Πακέτο», ο οποίος, ως εκ τούτου , δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιος αλλά μόνο σε παραλλαγή, ενώ θα κλειστεί και εναλλακτικό φορμάτ αντί του «The package» στο οποίο βασιζόταν η εκπομπή τα χρόνια που μεταδιδόταν στον Alpha.

Σύμφωνα με τη Real Life, η πρώτη εμφάνιση της Βίκυς Χατζηβασιλείου στο Open θα γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου. Η παρουσιάστρια θα λάβει μέρος στο «Just the two of us» ως διαγωνιζόμενη «απέναντι» στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, την Έρρικα Πρεζεράκου και άλλους ερασιτέχνες τραγουδιστές.