The Voice: Ο λυράρης που σήκωσε "στο πόδι" με Ποντιακά του coaches

Για ακόμα μια φορά, στο The Voice απολαύσαμε την χημεία των τεσσάρων coaches στον μέγιστο βαθμό το βράδυ της Κυριακής.



Με αφορμή, λοιπόν, την εμφάνιση ενός διαγωνιζόμενου, οι αγαπημένοι μας coaches σηκώθηκαν στη σκηνή και έσυραν τον χορό με τη βοήθεια της λύρας!



Η Έλενα Παπαρίζου δεν κατόρθωσε να συγκρατηθεί, ανεβαίνοντας πρώτη στη σκηνή του The Voice και παρασέρνοντας μαζί τον Σάκη Ρουβά.



«Πόσο πολύ μ’ αρέσει η ποντιακή λύρα παιδιά… Πόσο πολύ ξεδίνω με τους ποντιακούς χορούς» ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.



Ο Πάνος Μουζουράκης και η Ελεονώρα Ζουγανέλη απολάμβαναν από τις θέσεις του The Voice τους δύο συνεργάτες τους.



Σαν το «Κόκκινο ποτάμι» του Open να συνάντησε το The Voice του ΣΚΑΪ…