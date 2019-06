Το Netflix αυξάνει τις τιμές στην Ελλάδα

Η δημοφιλής πλατφόρμα Netflix ανακοινώνει πως προχωρά σε αύξηση τιμών σε κάποιες χώρες, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ), μία εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Πρόκειται για μικρή αύξηση που δεν αφορά το βασικό προσφερόμενο πακέτο και σχετίζεται με την παράλληλη αύξηση της παραγωγής σειρών και ταινιών αλλά και με τη συνολικότερη βελτίωση του περιεχομένου παγκοσμίως.



Η τιμή του κόστους της συνδρομής αυξήθηκε πρόσφατα στις ΗΠΑ, με το Netflix όμως να παραμένει η πιο value for money επιλογή σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, μιας και HBO Now και Hulu κινούνται σε πιο ακριβά "πακέτα" streaming.



Από σήμερα λοιπόν, 20 Ιουνίου, το Netflix προχωρά στην αύξηση των τιμών στην Ελλάδα οι οποίες αντανακλούν τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα με σκοπό την καλύτερη εμπειρία του χρήστη.



Αναλυτικά:



-Η τιμή του basic πακέτου δε θα αλλάξει, παραμένοντας στα 7,99 ευρώ. Το standard πακέτο θα αυξηθεί από 9,99 σε 10,99 και το premium πακέτο θα αυξηθεί σε 13,99 από 11,99.



Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν στα υπάρχοντα εγγεγραμμένα μέλη εντός των επόμενων εβδομάδων και σε όλα τα νέα μέλη άμεσα. Τα υπάρχοντα μέλη θα ενημερωθούν με e-mail καθώς και μέσα από την εφαρμογή του Netflix πριν οι νέες τιμές εφαρμοστούν σε αυτούς.



-Στις χώρες που γίνονται οι αλλαγές δεν περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Αυστρία και το Λίχτενσταϊν καθώς σε αυτά τα κράτη οι τιμές αυξήθηκαν πρόσφατα για τα standard και premium πακέτα αλλά παρέμειναν οι ίδιες για το βασικό πακέτο.



-Στα τρία παρεχόμενα προγράμματα παραμένουν ως έχουν οι επιλογές για τις οθόνες που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο χρήστης για ταυτόχρονη θέαση, κοινώς μία οθόνη για το Basic Streaming (SD), 2 οθόνες για το Standard Streaming (HD) και 4 για το Premium Streaming (HD+Ultra HD).



Σημειώνεται εδώ πως είναι η πρώτη φορά που έχουμε αύξηση τιμών της πλατφόρμας στην Ελλάδα, κίνηση που θεωρείται λογική και αναμενόμενη ως συνέχεια των κινήσεων της εταιρείας διεθνώς και σε άμεση συνάρτηση με το προσφερόμενο υλικό.



Πρόσφατα, στη χώρα μας λανσαρίστηκε και η λειτουργία των Smart Downloads η οποία διαγράφει ένα επεισόδιο αφότου ο χρήστης το έχει παρακολουθήσει και εν συνεχεία, αυτομάτως κατεβάζει το επόμενο, μόλις η συσκευή συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi.



Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για όσους χρήστες χρησιμοποιούν το Netflix app από συσκευές Android, iOS και Windows10.



Παρακάτω σας παραθέτουμε highlights της πλατφόρμας για το 2019 σε επίπεδο σειρών:



Sex Education, What/If με τη Renee Zellweger, The Umbrella Academy με την Ellen Page, η τελευταία σεζόν του Orange Is The New Black, το Our Planet με τον παγκοσμίου φήμης ερευνητή Sir David Attenboroug, η πέμπτη σεζόν του Black Mirror, η τρίτη σεζόν του Stranger Things, το Dark και φυσικά το αγαπημένο La Casa de Papel/Η Τέλεια Ληστεία.



Σε επίπεδο ταινιών, όπου η πλατφόρμα διαρκώς βελτιώνεται με νέες προσθήκες:



Highlights του 2019: Το Τριπλό Σύνορο του Υποψήφιου για Όσκαρ J.C. Chandor με τους Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund & Pedro Pascal, η ταινία της Nahnatchka Khan Always Be My Maybe με τους Ali Wong και Randall Park, τo 6 Underground του Michael Bay με τον Ryan Reynolds, το Dolemite Is My Name! σε σκηνοθεσία του Craig Brewer και πρωταγωνιστή τον Eddie Murphy και το The Irishman του Martin Scorsese με τους Robert De Niro και Al Pacino το οποίο και αναμένουμε προς τα τέλη της τρέχουσας χρονιάς.



Το 2018 το Netflix μας χάρισε άλλωστε το βραβευμένο με τρία Όσκαρ Roma, το Bird Box της βραβευμένης με Όσκαρ Susanne Bier με πρωταγωνίστρια την επίσης βραβευμένη από την Ακαδημία, Sandra Bullock, Τα Χρονικά των Χριστουγέννων με τον Kurt Russell, την ταινία Mowgli: Legend of the Jungle από τον Andy Serkis αλλά και ρομαντικές κομεντί όπως To All the Boys I’ve Loved Before, The Kissing Booth και Set It Up.



Ακόμη, είδαμε διαδραστικό περιεχόμενο σε τίτλους όπως το Black Mirror: Bandersnatch και το Εσύ και η Άγρια Φύση, ενώ η πλατφόρμα απέκτησε νέο σχεδιασμό για ακόμη καλύτερη τηλεοπτική εμπειρία.