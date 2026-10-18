«Η αδράνεια δεν είναι επιλογή»: Το ΔΝΤ προειδοποιεί την Ευρώπη για τα υπέρογκα χρέη

Ισχυρές συστάσεις απευθύνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς την Ευρώπη, αναφορικά με τα υπέρογκα χρέη που καταγράφουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Το ΔΝΤ υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη οι χώρες να αναπτυχθούν ταχύτερα ή να περιορίσουν τον δανεισμό τους, προκειμένου να διατηρήσουν το δημόσιο χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Η προειδοποίηση του Ταμείου είναι σαφής: η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή.

Προειδοποίηση για τη βιωσιμότητα του χρέους

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει με έμφαση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει είτε να ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη των οικονομιών της, είτε να προχωρήσει σε δραστικό περιορισμό του δανεισμού της. Αυτή η διπλή προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το δημόσιο χρέος των κρατών μελών θα παραμείνει σε βιώσιμα επίπεδα, αποφεύγοντας κινδύνους για τη σταθερότητα.

Η σύσταση του ΔΝΤ υπογραμμίζει τον κρίσιμο χαρακτήρα της κατάστασης, καθιστώντας σαφές ότι η παθητικότητα ή η αναβολή των αναγκαίων μέτρων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια αποδεκτή επιλογή για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων δημοσιονομικών προκλήσεων.

Προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό

Στο πλαίσιο των προβλέψεών του, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί στο 1,1% για το έτος 2026. Για το επόμενο έτος, το 2027, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη ανέρχεται στο 1,2%. Οι συγκεκριμένες προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με εκείνες που είχαν δημοσιευθεί τον περασμένο Απρίλιο.

Παράλληλα, το Ταμείο προέβλεψε την πορεία του πληθωρισμού για τις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ ως κοινό νόμισμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 3,1% φέτος, να διαμορφωθεί στο 2,8% το επόμενο έτος και να υποχωρήσει στο 2,2% έως το 2028.

Απαιτούμενες δημοσιονομικές προσαρμογές

Το ΔΝΤ σημείωσε ότι περίπου τα τρία τέταρτα των ευρωπαϊκών χωρών θα χρειαστεί να εφαρμόσουν έναν συνδυασμό διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και την άμβλυνση των πιέσεων στις δημόσιες δαπάνες. Ταυτόχρονα, απαιτούνται μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που θα μειώσουν τα ελλείμματα κατά περίπου 3,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να διατηρηθεί το χρέος σε βιώσιμα επίπεδα.

Το Ταμείο υπογράμμισε επίσης ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που προβλέπεται στα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά-διαρθρωτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κάθε κράτος-μέλος όφειλε να συμφωνήσει με την Κομισιόν, ανερχόταν κατά μέσο όρο σε περίπου 2% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό, όπως τονίζεται, είναι χαμηλότερο από εκείνο που θα απαιτηθεί σε ορισμένες χώρες.

Δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων

Στην έκθεσή του για τις προοπτικές της Ευρώπης, το ΔΝΤ ανέφερε ότι ακόμη και η προβλεπόμενη δημοσιονομική προσαρμογή ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη στην υλοποίησή της. Οι βασικές προβολές των στελεχών του Ταμείου δείχνουν πως οι περισσότερες χώρες δεν θα επιτύχουν το επίπεδο δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτείται για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους.

Επιπλέον, περίπου το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών χωρών θα χρειαστεί να προχωρήσει σε δημοσιονομική προσαρμογή που θα υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ, προκειμένου να διατηρήσει το δημόσιο χρέος σε βιώσιμα επίπεδα. Αυτό το επίπεδο προσαρμογής είναι υψηλότερο από εκείνο που έχει αποδειχθεί γενικά εφικτό στο παρελθόν. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το ΔΝΤ, δεν αφήνει άλλη επιλογή από το να επανεξεταστεί το εύρος των κρατικών δραστηριοτήτων και να ενισχυθεί ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, ώστε να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται.

Αναμενόμενη αύξηση του δημόσιου χρέους

Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δημοσιεύθηκαν τον Μάιο, σκιαγραφούν μια πορεία αύξησης για τον λόγο του δημόσιου χρέους προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αυξηθεί από 82,8% στο τέλος του 2025 σε 84,2% το 2026, και να φτάσει το 85,3% έως το τέλος του 2027.

Για την Ευρωζώνη ειδικότερα, το χρέος προβλέπεται να αυξηθεί στο 90,2% το 2026, από 88,7% που ήταν το 2025. Στη συνέχεια, αναμένεται να φθάσει στο 91,2% το 2027, υποδεικνύοντας μια συνεχιζόμενη ανοδική τάση στο δημόσιο χρέος των χωρών που μοιράζονται το κοινό νόμισμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis