Ερχεται το Bake Off Greece από τον Alpha με ομάδα εκπληξη!

Το «Bake Off Greece» έρχεται με μια ομάδα-έκπληξη: την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, τον Νικόλα Στράγγα, τον Άκη Πετρετζίκη και τον Δημήτρη Χρονόπουλο.



Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου αφήνει για λίγο την υποκριτική κι αναλαμβάνει ρόλο παρουσιάστριας. Είναι η ήρεμη δύναμη του παιχνιδιού, ρίχνει τους τόνους, «ξεκλειδώνει» τους παίκτες και ξεδιπλώνει τον χαρακτήρα τους.



Οι τρεις άντρες που την πλαισιώνουν, έμπειροι επαγγελματίες με διεθνή καταξίωση, είναι έτοιμοι να σταθούν αυστηρά απέναντι στους συμμετέχοντες και τις συνταγές τους. Άκης, Νικόλας, Δημήτρης είναι οι κριτές – το κερασάκι στην τούρτα του «Bake Off Greece».



Ο Νικόλας Στράγγας μικρός ήθελε να γίνει ναυτικός, τελικά όμως ερωτεύτηκε τη ζαχαροπλαστική. Είναι βραβευμένος chef, με πολυετή εμπειρία σε κουζίνες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων εστιατόρια με αστέρι Michelin. Εδώ και πολλά χρόνια διαπρέπει στη Δανία, όπου διατηρεί «μπουτίκ επιδορπίου», ενώ έχει συμμετάσχει ως κριτής στο τηλεοπτικό «Crème de la Crème», το δανέζικο Bake Off για επαγγελματίες ζαχαροπλάστες.



Ο Άκης Πετρετζίκης είναι ίσως ο πιο δημοφιλής chef στην Ελλάδα. Ανήσυχο πνεύμα, έχει παρουσιάσει τηλεοπτικές γαστρονομικές εκπομπές, έχει κυκλοφορήσει περιοδικά και βιβλία μεταξύ των οποίων το «Piece of cake», τη «βίβλο των κέικ» όπως ο ίδιος την αποκαλεί, ενώ έχει δημιουργήσει και το δικό του εργαστήρι παραγωγής… γεύσεων και σκέψεων!



Ο Δημήτρης Χρονόπουλος είναι βραβευμένος pastry chef και pastry chef consultant, με εμπειρία σε κουζίνες με αστέρι Michelin. Εργάζεται ως τεχνικός σύμβουλος σε μεγάλη εταιρεία παραγωγής σοκολάτας, ενώ τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί επαγγελματικά σεμινάρια και workshops ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Αυτή είναι η dream team με την οποία το «Bake Off Greece» έρχεται να αλλάξει τις τηλεοπτικές μας ημέρες από το φθινόπωρο στον Alpha. Το πρόγραμμα, με τη σφραγίδα ποιότητας του ΒΒC, που μεταδίδεται σε 29 χώρες παγκοσμίως, επιβραβεύει τις πιο απολαυστικές συνταγές με το πιο… φουσκωμένο ποσό. Ο καλύτερος ερασιτέχνης ζαχαροπλάστης αποκτά τα πιο γλυκά 50.000 ευρώ της ζωής του.



