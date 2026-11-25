Η νέα έκθεση «Health at a Glance: Europe 2026», που εκδόθηκε από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού συστήματος υγείας. Παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει στον τομέα της ψηφιοποίησης, η εικόνα που παρουσιάζεται για τη χώρα μας παραμένει ανησυχητική. Οι πολίτες εξακολουθούν να επιβαρύνονται οικονομικά για εξετάσεις και φάρμακα, με ένα σημαντικό ποσοστό να δηλώνει ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες.

Υψηλές ιδιωτικές δαπάνες και ακάλυπτες ανάγκες

Πάνω από το 30% των συνολικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα καλύπτεται απευθείας από τα νοικοκυριά, ένα ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ανέρχεται στο 16%. Το γεγονός αυτό κατατάσσει τη χώρα μας στην κορυφή της εξάρτησης από ιδιωτικές πληρωμές, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Λετονία, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό οικονομικό βάρος για τους πολίτες.

Αυτή η οικονομική αδυναμία έχει άμεσες συνέπειες στην πρόσβαση σε φροντίδα. Ειδικότερα, το 2025, ένας στους πέντε Έλληνες, δηλαδή το 20% του πληθυσμού, δήλωσε ότι είχε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, σε σύγκριση με το 3,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 30% για όσους βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, υπογραμμίζοντας την ανισότητα στην πρόσβαση. Ιδιαίτερα οξύ είναι το πρόβλημα και στην οδοντιατρική περίθαλψη, όπου οι ακάλυπτες ανάγκες ξεπερνούν το 15%.

Νοσοκομειοκεντρικό σύστημα και δημόσια κάλυψη

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι ιδιωτικές δαπάνες αφορούν κυρίως φάρμακα, στην Ελλάδα το 31% των άμεσων πληρωμών κατευθύνεται στη νοσηλεία, έναντι μόλις 7% στην ΕΕ. Παράλληλα, η δημόσια κάλυψη για τη συνολική νοσοκομειακή περίθαλψη περιορίζεται στο 66%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 92%.

Το ελληνικό σύστημα υγείας εξακολουθεί να είναι νοσοκομειοκεντρικό, απορροφώντας πάνω από το 40% των συνολικών δαπανών, έναντι 29% στην ΕΕ. Την ίδια στιγμή, η πρωτοβάθμια εξωνοσοκομειακή φροντίδα λαμβάνει μόλις το ένα πέμπτο των πόρων, ενώ η μακροχρόνια φροντίδα κάτω από 5%. Αυτή η κατανομή πόρων δημιουργεί ανισορροπίες και επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της περίθαλψης.

Στρεβλώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό

Έντονες στρεβλώσεις καταγράφονται και στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος υγείας. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναλογία γιατρών, με 6,3 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 4,3 στην ΕΕ. Αυτό δείχνει μια πληθώρα ιατρικού προσωπικού σε σχέση με τον πληθυσμό.

Ωστόσο, στον αντίποδα, η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση, μαζί με τη Λετονία, ως προς την αναλογία νοσηλευτών. Καταγράφονται μόλις 4,1 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, ποσοστό που είναι λιγότερο από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος ανέρχεται σε 8,6 νοσηλευτές. Αυτή η δυσαναλογία μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών υποδηλώνει ένα σημαντικό κενό στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας.

Καμπανάκι κινδύνου για τη μικροβιακή αντοχή

Ο ΟΟΣΑ κρούει επίσης το καμπανάκι του κινδύνου για το ζήτημα της μικροβιακής αντοχής. Η Ελλάδα διατηρεί την υψηλότερη κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρόβλημα που επιμένει παρά τις προσπάθειες.

Παρότι καταγράφηκε μια μείωση της κατανάλωσης κατά 10% την περίοδο 2019-2025, ο εθνικός στόχος για μείωση 27% έως το 2030 φαντάζει δύσκολα επιτεύξιμος. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η χαμηλή χρήση αντιβιοτικών πρώτης γραμμής, η οποία βρίσκεται κάτω από το 45%, έναντι ενός στόχου 65%.

Με πληροφορίες από: Topontiki