Η άσκηση στη φύση μειώνει την κορτιζόλη και αυξάνει τη βιταμίνη D, σύμφωνα με ειδικό

Η σημασία της άσκησης σε εξωτερικούς χώρους για την υγεία είναι ευρέως αναγνωρισμένη, με την επιστήμη να επιβεβαιώνει τα πολλαπλά της οφέλη. Η επαφή με τη φύση συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, ενώ παράλληλα ενισχύει την παραγωγή βιταμίνης D, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό. Αυτά τα ευρήματα αναλύονται από ειδικό στην Επιστήμη της Άσκησης, αναδεικνύοντας τον τρόπο που η «πράσινη άσκηση» επηρεάζει θετικά το νευρικό και ορμονικό μας σύστημα.

Τα οφέλη της «πράσινης άσκησης»

Ο David de la Fuente Franco, διευθυντής του Πτυχίου Φυσικής Δραστηριότητας και Αθλητικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Nebrija, εξηγεί ότι η έκθεση σε φυσικά περιβάλλοντα μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης πιο γρήγορα. Πρόκειται για την ορμόνη του στρες, η οποία επηρεάζει σημαντικά την ευεξία. Παράλληλα, μειώνεται η ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, κάτι που σημαίνει ότι ρυθμίζεται συνολικά το νευρικό και ορμονικό σύστημα του ατόμου.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η προπόνηση σε φυσικά περιβάλλοντα ενισχύει τις φυσιολογικές προσαρμογές και πολλαπλασιάζει τα ψυχολογικά οφέλη, σε σύγκριση με την άσκηση που γίνεται σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό στην επιστημονική βιβλιογραφία ως «πράσινη άσκηση», υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη αξία της κίνησης στη φύση.

Επιστημονική επιβεβαίωση και ταχύτητα δράσης

Ενώ ήταν γνωστό ότι η κίνηση σε εξωτερικούς χώρους είναι χαλαρωτική, πλέον επιβεβαιώνεται ότι αυτό επιτυγχάνεται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από την άσκηση σε εσωτερικούς χώρους. Μια μελέτη που διεξήχθη το 2013 από τη Σχολή Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Έσσεξ, παρατήρησε ένα σημαντικό εύρημα: μόλις τα πρώτα πέντε λεπτά άσκησης σε φυσικό περιβάλλον έχουν ήδη αντίκτυπο στη διάθεση και την αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων.

Επιπρόσθετα, η ίδια μελέτη επιβεβαίωσε τη μείωση της κορτιζόλης, την οποία είχε αναφέρει ο ειδικός από το Πανεπιστήμιο Nebrija. Διαπιστώθηκε επίσης ότι και άλλοι ενδοκρινικοί δείκτες, όπως η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη, μειώνονται κατά την επαφή με τη φύση, ενισχύοντας τα οφέλη της για τη διαχείριση του στρες.

Ο ρόλος του ηλιακού φωτός και της βιταμίνης D

Ένα ακόμη σημαντικό όφελος της άσκησης σε εξωτερικούς χώρους είναι η επίδραση του ηλιακού φωτός. Όπως αναφέρει ο David de la Fuente Franco, το ηλιακό φως ρυθμίζει τους κιρκαδικούς ρυθμούς, οδηγώντας σε βελτίωση της ποιότητας του νυχτερινού ύπνου. Παράλληλα, διεγείρει την παραγωγή βιταμίνης D, ενός βασικού στοιχείου για την υγεία.

Η βιταμίνη D αποτελεί κλειδί για την υγεία των οστών, των μυών και του ανοσοποιητικού συστήματος. Η αξία της είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εμπλέκεται σε περισσότερες από 200 σωματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με τη διάθεση, την υγεία του δέρματος, καθώς και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και καρδιαγγειακού συστήματος.

Ενίσχυση φυσιολογικών προσαρμογών

Ο ειδικός επισημαίνει ότι ένα επιπλέον πλεονέκτημα της άσκησης σε εξωτερικούς χώρους είναι η ενίσχυση των φυσιολογικών προσαρμογών του σώματος. Το ανώμαλο έδαφος, οι αλλαγές θερμοκρασίας και ο άνεμος απαιτούν συνεχή νευρομυϊκή προσαρμογή από τον οργανισμό.

Αυτή η συνεχής προσαρμογή συμβάλλει στη βελτίωση της ισορροπίας, καθώς και στη σταθερότητα των αρθρώσεων.

Με πληροφορίες από: vogue.gr