Νέες, επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του προστάτη δημοσιεύτηκαν από την American Cancer Society (ACS). Η οδηγία αυτή, η οποία αποτελεί την πρώτη επικαιροποίηση από το 2010, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό CA Cancer J Clin στις 12 Νοεμβρίου 2026.

Τα νέα όρια για το PSA

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, το PSA θεωρείται παθολογικό όταν η τιμή του είναι ίση ή μεγαλύτερη από 3,0 ng/mL για άνδρες ηλικίας 45–69 ετών. Για τις ηλικίες 70–74 ετών, η τιμή που θεωρείται παθολογική είναι ίση ή μεγαλύτερη από 6,5 ng/mL. Είναι σημαντικό η τιμή αυτή να επιβεβαιώνεται με επανάληψη της εξέτασης, η οποία συνιστάται να πραγματοποιηθεί εντός 2 εβδομάδων έως 3 μηνών από την αρχική.

Οι καθηγητές Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ), ανέπτυξαν και ανέλυσαν τις νέες αυτές κατευθυντήριες οδηγίες.

Οφέλη και περιορισμοί του ελέγχου

Η ACS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη του ελέγχου με PSA υπερτερούν των πιθανών βλαβών. Ωστόσο, η οδηγία δεν αφορά άνδρες που έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, ούτε άνδρες που φέρουν κληρονομικό σύνδρομο, όπως το BRCA2.

Είναι απαραίτητο οι ασθενείς να ενημερώνονται πλήρως για τα οφέλη, τους περιορισμούς και τις πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από τον έλεγχο με PSA. Για τους καρκίνους χαμηλού κινδύνου, η αρχική σύσταση είναι η ενεργητική παρακολούθηση αντί για άμεση θεραπεία.

Συστάσεις ανά ηλικία και ειδικές περιπτώσεις

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος δεν συνιστάται για άνδρες από την ηλικία των 75 ετών και μετά, ή όταν το προσδόκιμο ζωής τους εκτιμάται ότι είναι κάτω από 10 χρόνια. Για τις ηλικίες 70–74 ετών, η ισορροπία μεταξύ οφέλους και βλάβης παραμένει αβέβαιη, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση.

Πολλές από τις συστάσεις που αφορούν τη συχνότητα, τα όρια και τη διερεύνηση βασίζονται σε συναίνεση ειδικών και δεν έχουν λάβει συγκεκριμένη βαθμολόγηση. Επιπλέον, οι μαύροι άνδρες εμφανίζουν περίπου 67% υψηλότερη συχνότητα της νόσου και σχεδόν διπλάσια θνησιμότητα σε σύγκριση με τους λευκούς άνδρες, ένα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Ο ρόλος της δακτυλικής εξέτασης

Η δακτυλική εξέταση από το ορθό δεν συνιστάται ως η κύρια εξέταση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του προστάτη. Ωστόσο, οι ουρολόγοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε βιοψία σε περιπτώσεις που προκύψει ύποπτο εύρημα από δακτυλική εξέταση ή όταν το επίπεδο του PSA είναι πολύ αυξημένο.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr