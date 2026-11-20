Η Άννα Μαρία Βέλλη, η γνωστή content creator, αποκάλυψε μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media ότι πέρασε μια δύσκολη νύχτα στο νοσοκομείο. Η περιπέτεια υγείας της οφειλόταν σε μια εξαιρετικά έντονη ημικρανία, η οποία την ανάγκασε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Ο πόνος, όπως η ίδια ανέφερε, ήταν αφόρητος και δεν υποχωρούσε, παρά τη φαρμακευτική αγωγή που της είχε χορηγήσει ο νευρολόγος της.

Η νύχτα στο νοσοκομείο και η ανάρτηση

Η Άννα Μαρία Βέλλη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της. Στην ανάρτησή της, περιέγραψε την εμπειρία της με την έντονη ημικρανία, η οποία την οδήγησε στο νοσοκομείο. Η γνωστή content creator δήλωσε πως κατάφερε να κοιμηθεί συνολικά μόλις δύο ώρες, και μάλιστα σπαστά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση.

«Καλημέρα θα έλεγα αν ήταν. Έχω κοιμηθεί σύνολο 2 ώρες σπαστά και μόλις γύρισα από το νοσοκομείο», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της. Η περιγραφή της υποδηλώνει το μέγεθος της ταλαιπωρίας που βίωσε, καθώς ο έντονος πόνος την εξάντλησε ολοκληρωτικά.

Ο αφόρητος πόνος και η αναποτελεσματικότητα της αγωγής

Σύμφωνα με όσα εξήγησε η Άννα Μαρία Βέλλη, η συγκεκριμένη κρίση ημικρανίας ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο πόνος δεν υποχωρούσε με τίποτα από όσα της είχε δώσει ο νευρολόγος της. Παρά τη φαρμακευτική αγωγή που είχε στη διάθεσή της, ο έντονος πονοκέφαλος παρέμενε, καθιστώντας αναγκαία την επίσκεψη σε νοσοκομείο για την αντιμετώπισή του.

Η ίδια περιέγραψε την ημικρανία αυτή τη φορά ως κάτι που την «διέλυσε», τονίζοντας την ένταση και τη διάρκεια του πόνου. Η αναποτελεσματικότητα της συνήθους αγωγής υπογράμμισε την ιδιαιτερότητα αυτής της κρίσης, αναγκάζοντάς την να αναζητήσει άμεση ιατρική φροντίδα. «Δεν ξέρω τι μέρα είναι ούτε τι ώρα», πρόσθεσε, αναδεικνύοντας την πλήρη αποδιοργάνωση που προκάλεσε η κατάστασή της.

Μηνύματα στήριξης και η σημασία της αναζήτησης λύσεων

Μέσα από την προσωπική της εμπειρία, η Άννα Μαρία Βέλλη θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στήριξης και κατανόησης σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας. «Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ανθρώπους που το περνάνε αυτό. Ξέρω πόσο εξαντλητικό μπορεί να γίνει», ανέφερε, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της και την κατανόησή της για την εξαντλητική φύση της πάθησης.

Παράλληλα, η content creator παρότρυνε τους ακολούθους της να μην ανέχονται τον πόνο και να αναζητούν λύσεις, καθώς, όπως τόνισε, «υπάρχουν λύσεις πια». Η συμβουλή της ήταν σαφής: «Μην το ανέχεστε. Υπάρχουν λύσεις πια».

Ενημέρωση για νέες θεραπευτικές επιλογές

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, η Άννα Μαρία Βέλλη γνωστοποίησε ότι η ίδια ενημερώθηκε για μία μηνιαία ένεση που απευθύνεται ειδικά σε ανθρώπους με χρόνιες ημικρανίες. Αυτή η πληροφορία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για όσους ταλαιπωρούνται από την πάθηση και αναζητούν νέους τρόπους αντιμετώπισης.

Προέτρεψε τους πάσχοντες να ρωτήσουν και να συμβουλευτούν τον νευρολόγο τους για τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, τονίζοντας τη σημασία της εξειδικευμένης ιατρικής συμβουλής. Η ανάρτησή της ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης: «Στέλνω αγκαλιά», κλείνοντας με μια νότα ενθάρρυνσης προς όλους.

Με πληροφορίες από: Newsit