Καρδιολόγοι: Προσοχή σε ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα με καφεΐνη

Νέα επιστημονικά δεδομένα φέρνουν στο προσκήνιο ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των ενεργειακών ποτών και των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν καφεΐνη και άλλες διεγερτικές ουσίες στην καρδιαγγειακή υγεία. Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, τα συγκεκριμένα προϊόντα συνδέονται συχνότερα με αναφορές σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων, όπως η καρδιακή ανακοπή, το έμφραγμα και οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στις Επιστημονικές Συνεδρίες 2026 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association), υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή.

Νέα επιστημονικά δεδομένα και ανησυχίες

Οι ερευνητές ανέλυσαν ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, συγκεκριμένα 28.345 αναφορές πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που καταχωρίστηκαν σε βάση δεδομένων του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) κατά την περίοδο 2017-2025. Από αυτές τις αναφορές, οι 854 αφορούσαν ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα που περιείχαν καφεΐνη ή άλλες διεγερτικές ουσίες, ενώ οι υπόλοιπες αναφορές αφορούσαν προϊόντα που δεν περιείχαν τέτοια συστατικά.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα εμφανίζονται πολύ συχνότερα σε αναφορές σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τον ρόλο τους στην καρδιακή υγεία.

Επιπτώσεις στους νέους και αύξηση κατανάλωσης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αναφορών καρδιαγγειακών προβλημάτων που σχετίζονταν με προϊόντα καφεΐνης και διεγερτικών ουσιών αφορούσε νεαρά άτομα. Περίπου το 45% αυτών των αναφορών αφορούσε νέους ηλικίας 18-34 ετών, κάτι που υποδηλώνει μια ευαισθησία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Παράλληλα, η κατανάλωση ενεργειακών ποτών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της συστηματικής κατανάλωσής τους στην καρδιά δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς, αφήνοντας ένα κενό στην επιστημονική γνώση.

Περιεκτικότητα καφεΐνης και συστάσεις

Σύμφωνα με επιστημονική ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας το 2026, οι περισσότεροι ενήλικες μπορούν να καταναλώνουν έως 400 mg καφεΐνης ημερησίως χωρίς σημαντικές ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Ωστόσο, η περιεκτικότητα των ενεργειακών ποτών και των συμπληρωμάτων παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις.

Ορισμένα ενεργειακά ποτά περιέχουν έως και τριπλάσια ποσότητα καφεΐνης ανά μονάδα όγκου σε σύγκριση με τον καφέ, ενώ ορισμένα συμπληρώματα πριν από την άσκηση μπορεί να έχουν ακόμη υψηλότερες συγκεντρώσεις, ξεπερνώντας ενδεχομένως τα συνιστώμενα όρια.

Προσοχή και περιορισμοί της έρευνας

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα παραπάνω ποσοστά αφορούν τη συχνότητα εμφάνισης των προβλημάτων στις αναφορές του FDA και δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό κίνδυνο για τους καταναλωτές. Υπογραμμίζουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν αποδεικνύει πως τα ενεργειακά ποτά προκαλούν εμφράγματα ή καρδιακές ανακοπές.

Οι αναφορές στον FDA υποβάλλονται εθελοντικά και δεν αποτυπώνουν το σύνολο των περιστατικών. Δεν είναι γνωστό πόσα άτομα καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα χωρίς να εμφανίζουν προβλήματα υγείας. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως υποκείμενες καρδιολογικές παθήσεις, άλλες συνήθειες ή η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών ουσιών. Ο Gregory M. Marcus, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, είναι πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής για την καφεΐνη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr