Οργή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ στη Γάζα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) καταδίκασαν με έντονο τρόπο τον αεροπορικό βομβαρδισμό που πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Λωρίδα της Γάζας, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων, ανάμεσά τους και ενός παιδιού, ενώ περισσότεροι από πενήντα τραυματίστηκαν.

Η μη κυβερνητική οργάνωση εξέφρασε την «απόλυτη φρίκη και αγανάκτηση» για το πλήγμα, τονίζοντας ότι είναι «αδιανόητο» να σκοτώνονται και να τραυματίζονται ασθενείς και προσωπικό εντός ενός νοσοκομείου, το οποίο αποτελεί τόπο όπου πρέπει να σώζονται ζωές και όχι να αφαιρούνται.

Η καταδίκη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) εξέφρασαν την απόλυτη φρίκη και αγανάκτησή τους για το πρόσφατο αεροπορικό πλήγμα που δέχθηκε το νοσοκομείο Νάσερ. Η επίθεση αυτή, που πραγματοποιήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ένα παιδί, ενώ παράλληλα προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από πενήντα ατόμων.

Η οργάνωση αρωγής χαρακτήρισε το γεγονός ως «αδιανόητο», υπογραμμίζοντας την οργή της για το γεγονός ότι «ασθενείς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για άλλη μια φορά σκοτώνονται και τραυματίζονται μέσα σε νοσοκομείο». Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τόνισαν πως ένα νοσοκομείο είναι ένας τόπος όπου η αποστολή είναι η διάσωση ζωών και όχι η αφαίρεσή τους, καθιστώντας την επίθεση αυτή ιδιαίτερα καταδικαστέα.

Το ιστορικό των επιθέσεων στο νοσοκομείο Νάσερ

Το νοσοκομείο Νάσερ δεν δέχεται για πρώτη φορά επίθεση, καθώς, σύμφωνα με την ΜΚΟ, από τον Οκτώβριο του 2023 έχει υποστεί επανειλημμένα πλήγματα. Συγκεκριμένα, το ιατρικό κέντρο έχει δεχθεί τουλάχιστον έξι αεροπορικούς βομβαρδισμούς, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχή έκθεσή του σε εχθροπραξίες.

Πέρα από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, το νοσοκομείο έχει αντιμετωπίσει και άλλες μορφές επιθέσεων. Έχουν καταγραφεί επανειλημμένες επιδρομές χερσαίων δυνάμεων, βομβαρδισμοί του πυροβολικού, καθώς και πυρά από πιο ελαφρά όπλα. Αυτό το ιστορικό επιθέσεων καταδεικνύει την παρατεταμένη και πολλαπλή απειλή που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ιατρική δομή.

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) υπενθύμισαν τη σημασία του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, το οποίο προβλέπει την προστασία των νοσοκομείων ακόμα και σε περιόδους πολέμου. Σύμφωνα με αυτό το δίκαιο, οι ιατρικές εγκαταστάσεις αποτελούν προστατευόμενους χώρους, στους οποίους δεν επιτρέπονται επιθέσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η οργάνωση τόνισε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση οι επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων που βρίσκονται σε λειτουργία «δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως κάτι φυσιολογικό ή αποδεκτό». Η θέση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των διεθνών κανόνων που θεσπίστηκαν για την προστασία των αμάχων και των ιατρικών υποδομών κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων.

Η δήλωση του ισραηλινού στρατού

Σε σχέση με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Νάσερ, ο στρατός του Ισραήλ προέβη σε ανακοίνωση. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, ο αεροπορικός βομβαρδισμός είχε ως στόχο ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί τη θέση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε η ιατρική εγκατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από: Topontiki