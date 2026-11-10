Φυτικές ίνες: Το απλό κόλπο για να αυξήσετε την πρόσληψή τους μέσω της διατροφής, σύμφωνα με μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως μια απλή μέθοδο για την αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών μέσω της διατροφής, χωρίς την ανάγκη ριζικών αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα μέρη των φρούτων και των λαχανικών που συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια, όπως οι φλούδες, οι σπόροι και τα κοτσάνια, ενδέχεται να αποτελούν πολύτιμες πηγές φυτικών ινών, περιέχοντας έως και πέντε φορές περισσότερες από τα τμήματα που καταναλώνουμε συνήθως.

Η αξία των «άχρηστων» μερών

Καθημερινά, ένα σημαντικό μέρος της διατροφικής αξίας των φρούτων και των λαχανικών μας απορρίπτεται. Οι φλούδες, τα κοτσάνια, οι σπόροι και οι πυρήνες αφαιρούνται συνήθως κατά την προετοιμασία του φαγητού, μια συνήθεια που ενδέχεται να μας στερεί πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Αυτά τα μέρη, που θεωρούνται συχνά άχρηστα, μπορεί να περιέχουν έως και πέντε φορές περισσότερες φυτικές ίνες από τη σάρκα ή τα τμήματα που καταναλώνουμε παραδοσιακά.

Η φιλοσοφία της διατροφής «από τη ρίζα ως την άκρη» (root-to-stem eating) προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτή η πρακτική επικεντρώνεται στην αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων βρώσιμων μερών των φυτών, αντί να περιοριζόμαστε μόνο σε όσα καταναλώνουμε παραδοσιακά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κανείς να αυξήσει τις φυτικές ίνες στη διατροφή του χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει νέα τρόφιμα ή να αλλάξει ριζικά τις διατροφικές του συνήθειες.

Ο ρόλος των φυτικών ινών στην υγεία

Οι φυτικές ίνες αποτελούν έναν σημαντικό σύμμαχο για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην υγεία του εντέρου και στη συνολική ευεξία του οργανισμού. Παρά τον καθοριστικό τους ρόλο, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν προσλαμβάνει τις συνιστώμενες ποσότητες φυτικών ινών στην καθημερινή του διατροφή.

Παράλληλα με το διατροφικό όφελος, η αξιοποίηση των μερών των φρούτων και των λαχανικών που συνήθως απορρίπτονται μπορεί να συμβάλει και στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων. Αρκετά από αυτά τα μέρη είναι στην πραγματικότητα βρώσιμα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια υποτιμημένη, αλλά πλούσια, πηγή φυτικών ινών.

Η επιστημονική διερεύνηση

Την αξία των μερών των φυτών που συνήθως πετάμε επιχείρησαν να διερευνήσουν ερευνητές του King’s College London. Η μελέτη τους επικεντρώθηκε στην ανάλυση της διατροφικής αξίας αυτών των απορριπτόμενων τμημάτων, προσφέροντας νέα δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσληψη φυτικών ινών.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Food Sciences and Nutrition. Η δημοσίευση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επανεξέτασης των διατροφικών μας συνηθειών και την ανακάλυψη κρυμμένων θρεπτικών πηγών.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η μελέτη βασίστηκε σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της διατροφικής αξίας των απορριπτόμενων τμημάτων των φυτών. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή ανάλυση των μερών των φρούτων και των λαχανικών που συνήθως πετιούνται. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με την κατανάλωση αυτών των τμημάτων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Για την πρακτική αξιολόγηση, ένας επαγγελματίας σεφ προετοίμασε 12 διαφορετικά είδη φρέσκων προϊόντων. Αυτά περιλάμβαναν παντζάρι, πιπεριά, μπρόκολο, κολοκύθα butternut, κουνουπίδι, σέλινο, σγουρό λάχανο, μάραθο, ακτινίδιο, πράσο, ανανά και καρπούζι. Κάθε πιάτο χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες: η πρώτη περιλάμβανε τα μέρη που συνήθως πετάμε, όπως οι φλούδες, οι σπόροι, τα κοτσάνια και οι πυρήνες, ενώ η δεύτερη αποτελούνταν από τα τμήματα που καταναλώνονται παραδοσιακά.

Με πληροφορίες από: Enikos