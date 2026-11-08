Το σωστό κόλπο για να σταματήσει άμεσα να «τρέχει» η μύτη

Κατά τη διάρκεια ενός κρυολογήματος ή μιας γρίπης, η καταρροή αποτελεί ένα συχνό σύμπτωμα που ταλαιπωρεί πολλούς. Το δίλημμα για το αν είναι πιο αποτελεσματικό να φυσάμε ή να ρουφάμε τη μύτη μας είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε όλοι. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να καθαρίσουμε τη μύτη μας μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας.

Το σωστό φύσημα της μύτης

Ενώ το φύσημα της μύτης είναι μια κοινή πρακτική, το υπερβολικά δυνατό φύσημα δεν είναι η καλύτερη λύση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή ακόμα και τραυματισμό στον ευαίσθητο βλεννογόνο της μύτης, οδηγώντας σε ρινορραγία. Επιπλέον, η απότομη αύξηση της πίεσης μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα πίεσης ή ενόχλησης στα αυτιά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ενδεδειγμένη μέθοδος για τη φροντίδα μιας βουλωμένης μύτης είναι να κλείνουμε το ένα ρουθούνι και να φυσάμε απαλά από το άλλο. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας πάντα ένα καθαρό χαρτομάντηλο.

Όταν η μύτη «ρουφάει»

Το ρούφηγμα της μύτης δεν θεωρείται απαραίτητα επιβλαβές. Ένα μέρος της βλέννας καταλήγει φυσιολογικά στον φάρυγγα και καταπίνεται ασυνείδητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παρόλα αυτά, το συνεχές και έντονο ρούφηγμα, ειδικά όταν κάποιος πάσχει από κρυολόγημα ή αλλεργία, μπορεί να προκαλέσει δυσφορία.

Τι δείχνει το χρώμα της βλέννας

Το χρώμα της βλέννας αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που χρήζει προσοχής. Συχνά παρατηρούμε ότι η βλέννα αλλάζει χρώμα, από διάφανη γίνεται κίτρινη ή πράσινη. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή δεν σημαίνει αυτόματα την ύπαρξη βακτηριακής λοίμωξης ή την ανάγκη για αντιβίωση.

Σύμφωνα με το CDC, κατά τη διάρκεια ενός κοινού κρυολογήματος, η βλέννα μπορεί να αλλάξει χρώμα καθώς ο οργανισμός ενεργοποιεί τους μηχανισμούς άμυνάς του απέναντι στον ιό. Το χρώμα από μόνο του δεν αρκεί για να εξαχθεί ένα συμπέρασμα ή για να ξεκινήσει κανείς αντιβίωση χωρίς την οδηγία γιατρού. Μεγαλύτερη σημασία έχουν η διάρκεια και η ένταση των συμπτωμάτων, καθώς και η συνολική κατάσταση της υγείας. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, επιδεινώνονται ή συνοδεύονται από έντονο πόνο ή υψηλό πυρετό, συνιστάται η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής.

Συμπεριφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Σε χώρους με συνωστισμό, όπως ένα βαγόνι του μετρό ή ένα λεωφορείο, όπου κάποιος μπορεί να φυσά τη μύτη του με ένταση, είναι σημαντικό να τηρούνται ορισμένοι κανόνες υγιεινής. Καλό είναι να χρησιμοποιείται χαρτομάντιλο, να καλύπτεται η μύτη και, αν είναι εφικτό, να απομακρύνεται κανείς λίγο από τον συνωστισμό για να αποφευχθεί η μετάδοση μικροβίων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr